В четверг, 18 августа, в сообщения Instagram «Кур’ера» написали случчанки, которые стали очевидцами двух ситуации, возникшей на пешеходном переходе в районе Молодёжного центра.

«Здравствуйте, сегодня примерно в 9.10 на пешеходном переходе на Молодёжном центре чуть не сбили девушку. Она отскочила в последний момент. Я запомнила номер машины и женщину, сидевшую за рулём. Она даже не остановилась, с такой же скоростью поехала дальше. Может, она увидит моё сообщение. Это просто ужас», — рассказала девушка.

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Другая случчанка, которая тоже была на этом же перекрёстке, но уже вечером. Девушка точно запомнила время 18.02, потому что опаздывала на автобус. Вот что она рассказала: «Машина была светло-зелёная, «Сценик» или «Пикассо». На повороте с 14 Партизан на Ленина (со стороны общежития. — Прим.ред.) люди начали переходить на «зелёный», а дама-водитель решила проскочить. Там было много пешеходов, а девчонка шла впереди всех. Машина проскочила промеж народу, в прямом смысле этого слова, и скорость даже не сбросила. Похоже, даже наоборот, на газ надавила, чтобы наверняка успеть».

В ТЕМУ. Житель Слуцка с помощью рисунка объяснил проблему со светофором на перекрёстке возле Молодёжного центра.

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В публикацию внесены уточнения в 21.13.