Психолог вам в помощь: «Кур’ер» не только помогает учиться другим, но учится и сам

«Кур’ер» уже рассказывал о встречах-тренингах в рамках проекта «Лампа» наиболее активной читательской аудитории с профессионалами различных направлений, помогающими максимально комфортно чувствовать себя в сложных жизненных ситуациях наших дней.

Конец прошлой недели был отмечен тем, что сотрудники редакции решили опробовать одно из таких мероприятий на себе. Забегая вперёд, можно сказать, что встреча с психологом, имеющим хороший опыт и стаж работы, прошла, что называется, на одном дыхании.

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Тема была посвящена приобретению необходимых навыков по выстраиванию эффективной коммуникации внутри коллектива, умению слушать и слышать друг друга. Специалист вместе с сотрудниками редакции проанализировали сегодняшнюю ситуацию с уровнем доброжелательности рабочего микроклимата на предприятии, оценили все реальные факторы, помогающие и являющиеся помехой в каждодневной работе.

По мнению участников тренинга, было интересно разобраться, как чувство страха, порождающего агрессию и, соответственно, увеличивающее число конфликтов и ссор, может влиять на принятие решений, взаимоотношения друг с другом и в целом на создание информационного продукта, его качества.

Специалист профессионально помог участникам подсказать, насколько важно и как в таких случаях обнаружить и осознать этот страх, нейтрализовать его.

Редакция планирует регулярно проводить такие встречи для своих сотрудников, надеясь, что это скажется в лучшую сторону не только непосредственно на их самочувствии, но и на качестве газеты, и на выстраивании конструктивных взаимоотношений с её читателями.