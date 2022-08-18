С конца октября 2021 года «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые социально значимые товары в одном сетевом магазине и небольшом местном.
Стоимость некоторых товаров зафиксирована в первой половине дня 18 августа 2022 года. Предыдущий обзор мы делали 18 июля.
Список некоторых социально значимых товаров, на которые должна действовать 10%-ная скидка
|Наименование товара
|Стоимость, рублей (16.06.2022)
|Стоимость, рублей (18.07.2022)
|свинина на кости (1 кг)
|9,99
|10,45
|голень цыплёнка-бройлера (1 кг)
|6,39
|6,49
|молоко ТМ Complimilk 3,2% (1 л)
|1,55 (с социальной скидкой — 1,39)
|1,56 (с социальной скидкой — 1,4)
|масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л)
|6,59 (с социальной скидкой — 5,93)
|5,99 (на акции)
|масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,2% (180 г)
|2,96
|2,96
|яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.)
|3,16 (с социальной скидкой — 2,84)
|3,23 (с социальной скидкой — 2,91)
|сыр «Российский молодой» (1 кг)
|15,39
|16,41
|хлеб «Заводской» (0,8 кг)
|1,13 (с социальной скидкой — 1,02)
|1,13 (с социальной скидкой — 1,02)
|сахар-песок, Слуцк (1 кг)
|2,55
|2,57
* — подорожало, * — подешевело
Свинина и голень цыплёнка подорожали на 46 копеек и 10 копеек соответственно, а сыр «Российский молодой» (1 кг) — на 1,02 рубля.
Список некоторых бывших социально значимых товаров
|Наименование товара
|Стоимость, рублей (16.06.2022)
|Стоимость, рублей (18.07.2022)
|минтай (1 кг)
|5,99
|6,49
|консервы рыбные «Килька балтийская» в томатном соусе
|1,39
|1,39
* — подорожало, * — подешевело
За месяц замороженный минтай подорожал на 50 копеек.
Напомним, что с 1 января этого года МАРТ перестал регулировать цены на такие продукты. Вместо этого с 17 января стала действовать 10%-ная скидка на социально значимые товары. Но воспользоваться ей могут только пенсионеры, многодетные и малоимущие, чей доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума — 288 рублей в месяц. Напомним, полный список продуктов включает 29 групп. В июне действие скидки продлили до конца 2022 года.
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