Не стало Михаила Деречи, бывшего директора Слуцкого РУЭС. Церемония прощания пройдёт 19 августа

Ушёл из жизни Михаил Петрович Дереча, ему было 73 года. Церемония прощания с ним состоится в пятницу, 19 августа, в ритуальном зале Дома быта – с 11 до 13 часов.

Об этом «Кур’еру» сообщила Вера Петровна, супруга Михаила Петровича.

Михаила Деречу тысячи случчан знают как человека большого и доброго сердца, который также заслужил и уважение коллектива Слуцкого РУЭС. Узел связи он возглавлял в течение 16-ти лет (с 1994 по 2011 год). Именно при нём Случчина вступила в эру новых информационных технологий и смогла полноценно развиваться в этом направлении. В отрасли связи Михаил Дереча проработал 41 год.