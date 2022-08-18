Андрей Лесун покинул должность директора Слуцкого КХП

Андрей Лесун покинул свою должность директора Слуцкого КХП по соглашению сторон.
В четверг, 18 августа, во время встречи с сотрудниками предприятия, Андрей Лесун поблагодарил коллектив за совместный плодотворный труд.
Он отметил, что Слуцкий КХП выполняет свои обязательства, работает стабильно и с прибылью. Только за первое полугодие прибыль составила 760 тысяч рублей (от экспорта получено порядка $1,3 млн). Андрей Лесун также отметил, что коллективу удалось выстоять в непростые времена разгара пандемии.
Об этом «Кур’еру» стало известно от сотрудников предприятия.
КОНТЕКСТ. Напомним, что Слуцкий КХП переходит в доверительное управление «Агрокомбинату «Дзержинский». Сейчас на слуцком предприятии проходит инвентаризация. Все подробности здесь: Слуцкий КХП переходит в доверительное управление «Агрокомбинату «Дзержинский». Что происходит на предприятии
СПРАВКА. Напомним, что
- ранее Андрей Лесун уже работал на Слуцком КХП — до начала 2015 года он возглавлял отдел продаж и маркетинга.
- С 16 февраля 2015 года был назначен на должность заместителя председателя Слуцкого райисполкома по экономике. А с 26 декабря 2016 года до 24 октября 2017-го руководил Слуцким мясокомбинатом.
- С 5 февраля 2019 года работал директором Слуцкого КХП.