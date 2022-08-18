Андрей Лесун покинул должность директора Слуцкого КХП

Андрей Лесун покинул свою должность директора Слуцкого КХП по соглашению сторон.

В четверг, 18 августа, во время встречи с сотрудниками предприятия, Андрей Лесун поблагодарил коллектив за совместный плодотворный труд.

Он отметил, что Слуцкий КХП выполняет свои обязательства, работает стабильно и с прибылью. Только за первое полугодие прибыль составила 760 тысяч рублей (от экспорта получено порядка $1,3 млн). Андрей Лесун также отметил, что коллективу удалось выстоять в непростые времена разгара пандемии.

Реклама

Об этом «Кур’еру» стало известно от сотрудников предприятия.

КОНТЕКСТ. Напомним, что Слуцкий КХП переходит в доверительное управление «Агрокомбинату «Дзержинский». Сейчас на слуцком предприятии проходит инвентаризация. Все подробности здесь: Слуцкий КХП переходит в доверительное управление «Агрокомбинату «Дзержинский». Что происходит на предприятии

СПРАВКА. Напомним, что