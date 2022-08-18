Белорусская федерация футбола назначила администратору СФК «Слуцк» Александру Ахрамовичу дисквалификацию на полтора года, а также его оштрафовала. Сегодня пресс-служба объяснила причину: судья говорит, что Ахрамович показал ему лист бумаги, где была указана сумма «2000 руб.».

На сайте опубликована мотивировочная часть решения Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ от 11 августа. Приводим её полностью:

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«1.2. Рассмотрели: рапорты судьи Кургхели Амина и делегата Цаплюка И.Ю. от 07.05.2022, из которых следует, что перед началом матча чемпионата Республики Беларусь по футболу 2022 года среди команд высшей лиги ФК «Белшина» — ФК «Слуцк» (07.05.2022) (далее – Матча) к Кургхели Амину подошёл администратор ФК «Слуцк» Ахрамович А.В., поздоровался с ним за руку и при этом показал лист бумаги, где была указана сумма «2000 руб.», а также содержался другой текст, который Кургхели Амин не прочёл.

1.3. Рассмотрели: постановление ОБЭП УВД Бобруйского горисполкома об отказе в возбуждении уголовного дела от 27.06.2022, устные объяснения Кургхели Амина и Ахрамовича А.В., данные на заседаниях от 17.05.2022 и 11.08.2022, из которых следует, что Кургхели Амин и Ахрамович А.В. друг друга до их встречи перед Матчем не знали, договорных отношений и обязанностей по ним перед друг другом не имели, какой-либо неприязни друг к другу не испытывали; Кургхели Амин подтвердил информацию, изложенную в его рапорте от 07.05.2022, Ахрамович А.В. подтвердил сам факт их встречи перед Матчем, но не подтвердил факт демонстрации листа бумаги с надписью «2000 руб.», а также отрицал факт каких-либо действий с его стороны по подкупу судьи в личных интересах или интересах ФК «Слуцк».

1.4. Рассмотрели: устные объяснения председателя ФК «Слуцк» Буноса В.С. и главного тренера ФК «Слуцк» Бразевича А.В., данные на заседании от 11.08.2022, из которых следует, что какой-либо информацией, способной подтвердить или опровергнуть объяснения Кургхели Амина и/или Ахрамовича А.В., они не располагают.

1.5. Комитет контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам АБФФ (далее – Дисциплинарный комитет), изучив все имеющиеся материалы дисциплинарного дела и в частности объяснения Кургхели Амина касаемо личной оценки действий Ахрамовича А.В., основываясь на общих принципах стандарта доказывания, так и не смог с достаточной степенью уверенности прийти к однозначному выводу о попытке Ахрамовичем А.В. подкупа судьи в личных интересах или в интересах ФК «Слуцк.

В связи с этим Дисциплинарный комитет отмечает, что правильным поведением Кургхели Амина было бы прочтение всего текста содержавшегося на листе бумаги, продемонстрированного Ахрамовичем А.В., и полное выяснение намерений Ахрамовича А.В., в том числе, действовал ли он в своих интересах или в интересах ФК «Слуцк». При этом, исходя из базовых принципов, предусмотренных ч.1 ст. 62 Дисциплинарного кодекса АБФФ, Дисциплинарный комитет пришёл к убеждению, что Ахрамовичем А.В., как минимум, были нарушены принципы этики и честной спортивной борьбы, а также нанесён вред деловой репутации АБФФ.

1.6. Постановили: признать действия администратора ФК «Слуцк» Ахрамовича Александра Владимировича причиняющими вред деловой репутации АБФФ и нарушающими принципы честной спортивной борьбы, и в соответствии со статьями 15, 18, 20, 39 Дисциплинарного кодекса АБФФ, Кодексом поведения по спортивной честности для спортсменов и официальных лиц, Положением по этическим вопросам Дисциплинарного кодекса АБФФ, за совершенное дисциплинарное нарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 100 Дисциплинарного кодекса АБФФ, применить в отношении администратора ФК «Слуцк» Ахрамовича Александра Владимировича дисциплинарное наказание в виде дисквалификации на 18 месяцев и штрафа в размере 100 базовых величин (3200 рублей). Срок действия дисквалификации исчисляется с момента применения в отношении Ахрамовича Александра Владимировича временного отстранения от любой деятельности, связанной с футболом, согласно Директиве Дисциплинарного комитета от 13.05.22.»