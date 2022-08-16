С 1 августа в Слуцкую центральную районную больницу по распределению прибыли на работу 9 молодых врачей. Также в этом году четыре интерна — два по анестезиологии и реаниматологии и два по общей врачебной практике.

Об этом «Кур’еру» сообщила Виктория Пальчик, начальник отдела кадров Слуцкой ЦРБ.

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Из врачей к работе приступят:

один врач-отоларинголог;

два акушера-гинеколога;

три врача общей практики;

два врача-рентгенолога;

один врач клинической лабораторной диагностики.

Также в Слуцкую больницу распределился 21 специалист со средним медицинским образованием:

две акушерки;

шесть помощников врачей по амбулаторно-поликлинической помощи;

три заведующих ФАПом;

десять медсестёр.

Ещё в ЦРБ пришёл один молодой специалист с высшим образованием, который будет заниматься программным обеспечением.

Напомним, что в 2021 году в Слуцкую ЦРБ распределилось 16 молодых врачей и 21 специалист со средним медобразованием.