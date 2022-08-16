С 1 августа в Слуцкую центральную районную больницу по распределению прибыли на работу 9 молодых врачей. Также в этом году четыре интерна — два по анестезиологии и реаниматологии и два по общей врачебной практике.
Об этом «Кур’еру» сообщила Виктория Пальчик, начальник отдела кадров Слуцкой ЦРБ.
Из врачей к работе приступят:
- один врач-отоларинголог;
- два акушера-гинеколога;
- три врача общей практики;
- два врача-рентгенолога;
- один врач клинической лабораторной диагностики.
Также в Слуцкую больницу распределился 21 специалист со средним медицинским образованием:
- две акушерки;
- шесть помощников врачей по амбулаторно-поликлинической помощи;
- три заведующих ФАПом;
- десять медсестёр.
Ещё в ЦРБ пришёл один молодой специалист с высшим образованием, который будет заниматься программным обеспечением.
Напомним, что в 2021 году в Слуцкую ЦРБ распределилось 16 молодых врачей и 21 специалист со средним медобразованием.