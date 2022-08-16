Будь в курсе. Новости одним абзацем о Беларуси, Украине, России (16 августа)

11 тысяч уголовных дел за экстремизм. С 9 августа 2020 года по 1 июля 2022-го СК возбудил более 11 тысяч уголовных дел за экстремизм.

Об этом сообщил телеграм-канал МВД Беларуси. По данным ведомства, свыше 79% граждан, которые совершили «преступления протестной направленности», выехали за пределы страны. Экстремистски­ми формированиями признаны 58 групп лиц, а 448 граждан вклю­чены в список причаст­ных к экстремистской деятельности.

Годовая инфляция в июле в Беларуси в сравнении с июлем 2021 года превысила 18%. Такие данные опубликовал Нацстат. В июне 2022 данный показатель был 17,6%. Существеннее всего цены в июле подросли на услуги дошкольных учреждений, услуги туристической сферы и ж/д перевозки. Из непродовольст­вен­ных товаров больше всего подорожали моющие средства (+4,6), печатные издания (+3,9) и телевизоры (+2%). «Молочка» за июль подскочила в цене на 1,3%, мясо и мясопродукты — на 1,1%. Овощи и фрукты подешевели — на 14,2% и 11,3%.

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В Беларуси продлевается лицензирование на вывоз белого сахаравне зависимости от страны, в которой он был произведён. Такое постановление подписал глава Совмина Роман Головченко.

С начала года МАРТ увеличил количество проверок более чем на треть. За первое полугодие проверили 3,6 тыс. объектов.

В Министерстве по налогам и сборам сообщили, что за полгода, в январе-июне 2022-го, в Беларуси выявлено в два раза больше граждан со слишком высокими расходами, чем годом ранее, сообщает телеграм-канал ведомства. Так, в сравнении с 2021 годом стало в два раза больше белорусов, чьи расходы оказались выше доходов. А общая сумма взысканий, которые они получили, составила почти 10,5 млн белорусских рублей.

Во время рабочего визита на Минский молокозавод №1 Александра Лукашенко и руководства Минсель­хозпрода среди прочих вопросов обсуждались причины дефицита молочной продукции в торговле. Леонид Заяц, вице-премьер- министр белорусского правительства, курирующий вопросы сельского хозяйства, признал, что белорусские производители молочной продукции ориентируются в своей работе на экспорт, поскольку реализовывать продукцию внутри страны — менее выгодно.

В ягодах и грибах из Гомельской области выявлено превышение уровня радиации. Повышенное содержание радионуклидов отмечено в чернике, варенье из неё, а также в свежих лисичках. В некоторых из них, как сказано на сайте областного ЦГиЭ, выявлены превышения уровня цезия-137 в 17 раз.

Вернуть контроль над Запорожской АЭС Киеву. 42 страны, среди которых 27 государств — членов ЕС, США, Великобритания, Канада, Норвегия, Турция, Япония и другие, настаивают, чтобы Россия вернула Запорожскую АЭС под контроль Украины, и Киев смог бы выполнять свои обязательства по ядерной и радиационной безопасности согласно международным конвенциям и стандартам МАГАТЭ. Заявление об этом размещено на сайте представительства ЕС.

ЕС обсуждает 7-й антироссийский пакет санкций, в рамках которого, возможно, будет введён запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ. Об этом 10 августа заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

За полный запрет виз россиянам уже высказались МИД Эстонии, МИД Латвии, парламентские партии Финляндии. Посольства Бельгии, Мальты, Нидерландов, Латвии, Литвы, Чехии, Эстонии уже ограничили оформ­ление краткосрочных шенгенских виз.