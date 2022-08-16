На фасаде Слуцкого ГДК начался ремонт. Снимают буквы и ставят строительные леса (фотофакт)

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На фасаде Слуцкого ГДК начался ремонт. Снимают буквы и ставят строительные леса (фотофакт)
Фотографии: Алесь Достанко

На фасаде Слуцкого городского Дома культуры начались строительный работы.

Ранее «Кур’ер» сообщал, что ремонт лицевой части фасада и его аварийной высотной части планируется провести в августе и сентябре.

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На фасаде Слуцкого ГДК начался ремонт. Снимают буквы и ставят строительные леса (фотофакт)