С 1 сентября автопарк меняет расписание движения городских автобусов, чтобы улучшить транспортное обслуживание жителей Слуцка, сообщает газета «Слуцкі край».

№2 «Мясокомбинат — Микрорайон «Новодворцы»

по выходным и будним дням время отправления рейса от конечной остановки «Мясокомбинат» смещается с 14.00 на 14.06.

№3 «Мясокомбинат — Социалистическая»

Изменения в течение дня.

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Рабочие дни:

«Мясокомбинат» : 6.07, 6.32, 6.54, 7.10, 7.32, 7.58, 8.30, 9.08, 9.32, 10.03, 11.00, 11.30, 12.03, 12.33, 13.07, 13.33, 14.02, 14.31, 15,00, 15.28, 16.05, 16.34, 16.52, 17.14, 17.38, 17.57, 18.28, 19.00, 19,34, 20.34*, 21.39*

* – ч/з автобусный парк

: 6.07, 6.32, 6.54, 7.10, 7.32, 7.58, 8.30, 9.08, 9.32, 10.03, 11.00, 11.30, 12.03, 12.33, 13.07, 13.33, 14.02, 14.31, 15,00, 15.28, 16.05, 16.34, 16.52, 17.14, 17.38, 17.57, 18.28, 19.00, 19,34, 20.34*, 21.39* * – ч/з автобусный парк «Социалистическая»: 6.37, 7.00, 7.24, 7.44, 8.00, 8.28, 9.00, 9.36, 10.02, 10.30, 11.30, 11.58, 12.30, 13.00, 13.35, 14.02, 14.32, 15.00, 15.28, 16.00, 16.44, 17.06, 17.26, 17.46, 18.10, 18.27, 18.55, 19.30, 20.04, 21.06, 22.12.

Выходные дни:

«Мясокомбинат» : 6.32, 6.54, 7.32, 7.58, 8.30, 9.08, 9.32, 10.03, 11.00, 11.30, 12.03, 12.33, 13.07, 13.33, 14.02, 14.31, 15.00, 16.05, 17.14, 18.28, 19.34, 20.34*

* – ч/з автобусный парк

: 6.32, 6.54, 7.32, 7.58, 8.30, 9.08, 9.32, 10.03, 11.00, 11.30, 12.03, 12.33, 13.07, 13.33, 14.02, 14.31, 15.00, 16.05, 17.14, 18.28, 19.34, 20.34* * – ч/з автобусный парк «Социалистическая»: 6.37, 7.00, 7.24, 7.44, 8.00, 8.28, 9.00, 9.36, 10.02, 10.30, 11.30, 11.58, 12.30, 13.00, 13.35, 14.02, 14.32, 15.00, 15.28, 16.00, 16.44, 17.06, 17.26, 17.46, 18.10, 18.27, 18.55,19.30, 20.04, 21.06, 22.12.

№5 «Мясокомбинат — Чехова», №5л «Мясокомбинат — Сельхозлицей»

В выходные дни по расписанию рабочего дня:

«Мясокомбинат» (ежедневно): 5.57из АП-2, 6.47, 7.555л*, 8.55, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.28, 15.355л*, 16.40, 17.45, 19.20.

(ежедневно): 5.57из АП-2, 6.47, 7.555л*, 8.55, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.28, 15.355л*, 16.40, 17.45, 19.20. «Чехова» (ежедневно): 6.21, 7.15, 8.255л*, 9.25, 10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.58, 16.055л*, 17.13, 18.15, 19.50

* – до/от сельхозлицея

№5и «Ивановского — Мясокомбинат»

Как и раньше будет осуществляться по рабочим дням и остаётся без изменений:

«Автопарк №2» — 6.34.

«Ивановского» — 6.57.

«Чехова» — 7.05.

№16 «Автовокзал – Чехова»

Меняется схема движения автобусов по некоторым рейсам маршрута №16 «Автовокзал – Чехова» на №16Б «Поликлиника – Чехова» по выходным дням:

«Чехова» : 6.35, 7.30, 8.15, 9.00*, 10.00, 11.10*, 12.30, 13.10*, 14.00, 15.10, 16.10, 17.00, 17.50*, 19.00, 20.25, 21.02, 21.36, 22.13 в АП-2

* 16Б – следует до поликлиники

: 6.35, 7.30, 8.15, 9.00*, 10.00, 11.10*, 12.30, 13.10*, 14.00, 15.10, 16.10, 17.00, 17.50*, 19.00, 20.25, 21.02, 21.36, 22.13 в АП-2 * 16Б – следует до поликлиники «Автовокзал» : 6.10 из АП-2, 7.08, 7.55, 8.40, 10.45, 12.50, 14.45, 15.50, 16.30, 17.21, 19.20*, 20.07, 20.43, 21.19, 21.55

* 16А – следует до поликлиники

: 6.10 из АП-2, 7.08, 7.55, 8.40, 10.45, 12.50, 14.45, 15.50, 16.30, 17.21, 19.20*, 20.07, 20.43, 21.19, 21.55 * 16А – следует до поликлиники «Поликлиника»: 9.41*, 12.05*, 13.40*, 18.40* .

* 16Б – следует до Чехова

Расписание движения маршрута №16 «Автовокзал — Чехова» по рабочим дням остаётся без изменений, кроме:

рейс временем отправления от остановки «Чехова» смещается с 11.15 на 11.10, рейс временем отправления от остановки «Автовокзал» смещается с 20.40 на 20.43.

№20 «Микрорайон «Новодворцы» — Чехова»