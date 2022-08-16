На этой неделе наши читатели были особенно активны, присылая свои обращения через форму «Сообщить новость» на сайте kurjer.info. Возможно, это связано с тем, что редакция газеты «Кур’ер» объявила конкурс «Народных новостей» — рубрики на нашем сайте, где мы публикуем новости от читателей.

Вот короткий обзор, о чём они нам рассказали.

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Шум. Дмитрий, житель 12-го городка, рассказал о том, что его беспокоит шум от мотобольного стадиона.

Потоп. «На Слуцкий рынок в очередной раз вместе с сильной грозой пришла большая вода, которая не может быстро протиснуться в маленькую дырочку под магазином «Остров чистоты», — написал читатель Владимир и через форму «Сообщить новость» на сайте kurjer.info прислал фотографию той затопленной части рынка, где торгуют фруктами, овощами и зеленью.

Переход. «На улице Виленской возле «Копеечки» сделали пешеходный переход. Стало очень удобно. Не приходится перебегать дорогу или идти далеко», — написала случчанка Екатерина. Она также прислала фотографию в форму «Сообщить новость» на сайте kurjer.info.

Бывший магазин. Читатель, подписавшийся как СельМАГ, через форму «Сообщить новость» прислал фотографии бывшего магазина в деревне Дальние Бондари Слуцкого района. «Здание продаётся. Принадлежит «Слуцкому рынку ОПС». Жалко, что раньше не продалось, потому что кажется, что оно уже совсем развалилось и его пора под бульдозер. Но вдруг кто-то купит? Сколько бы вы денег заплатили за эти постройки?» — задался он вопросом.

Горячая вода. «Что будет с кастрюлей, если вся семья в ней будет две недели греть воду. Благо завтра (13 августа) уже должны дать горячую воду», — рассказал через нашу группу во «ВКонтакте» (vk.com/kurjer) житель 12-го городка Александр Большой и поделился фотографией кастрюли с образовавшейся накипью внутри.

Забота о природе. Житель Слуцка построил плот и вместе с внуками чистит русло реки.

Роды в подъезде. Как кошка родила котят и ездит на лифте. Короткая история из моего подъезда.

Мы благодарны вам, дорогие читатели, что народных новостей стало больше. Присылайте ещё: