110 лет со дня рождения Иосифа Максимени, героя СССР. Даты и люди Случчины

110 лет со дня рождения Иосифа Марковича Максимени (1912-1964), участника советско-финской войны 1939-1940 годов, партизанского движения в Великую Отечественную войну, Героя Советского Союза.

Иосиф Максименя родился 16 августа 1912 года в деревне Старина (ныне – Копыльский район Минской области). После окончания четырёх классов школы работал в колхозе. В 1939 году Максименя был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Участвовал в боях советско-финской войны, будучи стрелком 39-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 13-й армии Северо-Западного фронта.

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Удостоен звания Героя Советского Союза в советско-финской войне

5 марта 1940 года в бою за высоту в районе населённого пункта Эйряпя Иосиф Максименя смело вёл своё отделение в бой. Под сильным пулемётным и миномётным огнём врага он первым преодолел крутые скаты высоты, первым зашёл на гребень, скрытно подобрался к финскому доту и забросал его гранатами, после чего водрузил на высоте красное знамя полка. В течение полутора часов удерживал захваченную позицию до подхода основных сил. 7 марта 1940 года Максименя одним из первых в своём подразделении переправился через Вуоксу и прикрывал переправу основных сил батальона.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» красноармеец Иосиф Максименя был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Командир отделения в партизанском отряде в Великую Отечественную войну

Во время Великой Отечественной войны Максименя воевал в составе партизанских формирований в Белорусской ССР. Из официальных архивных источников стало известно, как сражался с оккупантами Иосиф Максименя во время пребывания в партизанском отряде имени Щорса, а затем в отряде имени Пархоменко.

Будучи командиром взвода, активно участвовал в диверсионной работе отряда. Лично сам подорвал 10 автомашин противника, в результате чего было убито и ранено около 100 немцев. Уничтожал провода телефонно-телеграфной связи, участвовал в боях с полицаями и гитлеровцами, в «рельсовой войне» в 1943-1944 годах. Показал себя смелым, решительным и находчивым командиром.

В послевоенное время

После освобождения родной земли от гитлеровских захватчиков работал председателем колхоза в родной деревне, в лесничестве. Избирался депутатом Верховного Совета Белорусской ССР. Умер 15 августа 1964 года.

Был награждён орденом Красной Звезды, рядом медалей.

Из воспоминаний сына Николая Максимени:

«Отец был добрым человеком. Люди его уважали. Происходил он из обычной крестьянской семьи… Мама рассказывала, что, когда началась Великая Отечественная война и отец ушёл в партизаны, в деревню приехали полицаи. Откуда-то им стало известно, что здесь живёт семья Героя. Враги получили приказ расстрелять маму и совсем маленькую Светланку. Но полицай, который приводил приказ в исполнение, оказался человеком добрым и… выстрелил в стену…

Я родился в 1950 году. К этому времени в семье уже подрастали девятилетняя сестра Светлана и четырёхлетний брат Иван. Нас, детей, отец очень любил. Из разных поездок обязательно возвращался с гостинцами. Вместе с отцом мы ходили на рыбалку. Когда он уже работал в лесничестве, часто брал меня с собой в лес, и я помогал ставить столбики. Несмотря на свою доброту, дисциплину в семье держал отменную… О войне отец ничего не рассказывал. И только встречаясь с участниками войны, вспоминая события, плакал. У него на всю жизнь осталось ранение: в руке было отверстие, в которое проходил карандаш».

Память об Иосифе Марковиче Максимене передаётся в семье из поколения в поколение

С гордостью говорит о своём прадеде Алексей Максименя, прапорщик внутренней службы пожарной аварийно-спасательной части №2 Слуцкого РОЧС: «Мой отец, дедушка и я гордимся тем, что в нас течёт кровь отважного предка… В семейном кругу мы постоянно вспоминаем исторические моменты советско-финской и Великой Отечественной войн, передаём сведения о подвиге нашего героя из поколения в поколение, чтобы родные помнили, знали свои корни, гордились ими».