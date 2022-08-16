В Слуцке сдают в аренду четыре места под фудтраки. Где они находятся

Слуцкий КХП предлагает в аренду четыре места для размещения фудтраков. Три участка, площадью 10 м2 каждый, расположены в спальных микрорайонах, а один — около здания бывший столовой №5.

Район рынка

Под фудтрак предлагают часть парковочной площадки рядом со зданием бывшей столовой №5 (ул. Ленина, 145).

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«На горке», микрорайон «Сахарный»

Часть парковочной площадки под фудтрак расположена на пересечении улиц Тутаринова и Головащенко.

11-й городок

Часть парковочной площадки под фудтрак находится около магазина «Копеечка» (ул. Социалистическая, 144).

12-й городок

Часть парковочной площадки под фудтрак расположена на пересечении улиц Гагарина и Ленина (напротив дома №113 по улице Ленина).

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