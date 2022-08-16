В понедельник, 15 августа, в центре Слуцка сотрудники ГАИ остановили авто с 11-летним водителем за рулём, сообщает УВД Миноблисполкома.

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«Инспекторы ОГАИ Слуцкого РОВД заметили виляющий автомобиль. Как ни странно, но транспортным средством управлял ребёнок. Инспекторы выяснили, что свою машину 11-летнему школьнику доверил отец, позволив проехать по городу», — рассказали в пресс-службе.

Мальчик ехал за рулём, в качестве пассажира — дедушка. Отец же, судя по словам ребёнка на видео, ехал впереди, попросил следовать за ним.

За передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, в отношении родителя по ст. 18.14 КоАП составлен административный протокол и выписан штраф в размере 5 базовых величин (160 рублей). Материал проверки в отношении мальчика направят в инспекцию по делам несовершеннолетних.