В начале августа на Слуцком комбинате хлебопродуктов прошло внеочередное собрание акционеров. В итоге имущество КХП передают в доверительное управление ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». Сейчас на слуцком предприятии проходит инвентаризация, сообщили «Кур’еру» в секретариате агрокомбината.

В редакцию «Кур’ера» написал читатель, который переживает за судьбу Слуцкого КХП. В своём письме он обратил внимание, что «работники комбината не понимают причин», почему имущество их предприятия передают в доверительное управление. Об этом же в устной беседе с сотрудниками «Кур’ера» говорили ещё двое работников КХП.

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О чём письмо

Читатель посмотрел, что:

В 2019-м КХП сработал с прибылью (вот отчёт, подтверждающий его слова).

По итогам 2020 года Слуцкий КХП сработал с чистой прибылью почти на 4,5 млн рублей (по информации «Кур’ера», это было 4,3 млн рублей. — Прим.ред.).

4,3 млн рублей. — Прим.ред.). 2021-й Слуцкий КХП тоже закончил с чистой прибылью более 2,3 млн рублей (более точный отчёт от деятельности КХП можно найти здесь – Прим. ред.).

Также продукция КХП очень часто получает награды в конкурсах, становится лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь».

Он задаётся вопросом: «Зачем передавать прибыльное предприятие в доверительное управление? Ведь ОАО «Слуцкий КХП» — это не только комбикормовый цех, а ещё и мельница, склады хранения, сеть фирменной торговли, несколько сельскохозяйственных филиалов, два крупных свинокомплекса, линия по переработке рапса».

Что известно о происходящем

Как рассказал «Кур’еру» представитель предприятия, сейчас согласовывается редакция договора о доверительном управлении с «Агрокомбинатом «Дзержинский». Комбинат передаётся под управление холдингу в полном объёме. Информацию о том, что теперь изменится на комбинате и будут ли изменения вообще, по словам собеседника, нужно узнавать в самом «Дзержинском». Слуцкий КХП — прибыльное предприятие, одно из лучших в отрасли. Решение передать его в доверительное управление принадлежит государству, так как оно является собственником.

Ситуация с КХП не является чем-то исключительным. В прошлом году ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» взяло под управление 1-ю Минскую птицефабрику. Также с 1 июня 2021 года в доверительном управлении находится и имущество ОАО «Вилейский комбикормовый завод», основным потребителем продукции которого как раз-то и является 1-я птицефабрика. Цель такого механизма – финансовое оздоровление.

В приёмной «Агрокомбината «Дзежинский» корреспонденту «Кур’ера» подтвердили, что на слуцком предприятии проходит инвентаризация. От руководства было передано сообщение: «Пока не проведена инвентаризация, мы интервью не даём. Как только что-то будет известно, мы вам сообщим».

Напомним, что доверительное управление — это договорные отношения, в рамках которых профессионалы, за определённое вознаграждение, управляют чужим имуществом для получения прибыли. При этом имущество не меняет владельца, а управляющий не получает прямой выгоды от операций с имуществом.

СПРАВКА. Подавляющее большинство акций Слуцкого КХП принадлежат государству. Более 77% — в областной собственности, более 22% — в районной.