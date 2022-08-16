Как сообщает «Прессбол», Белорусская федерация футбола назначила администратору СФК «Слуцк» Александру Ахрамовичу дисквалификацию на полтора года. Клуб намерен обжаловать это решение.

Причиной для дисквалификации Ахрамовича БФФ называет его «неподобающее поведение». По версии федерации, перед матчем 7-го тура чемпионата Беларуси против «Белшины» в Бобруйске (2:0) Ахрамович совершил действия, которые «были признаны причиняющими вред деловой репутации БФФ и нарушающими принципы честной спортивной борьбы».

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СФК «Слуцк» намерен подать апелляцию.

«Данная ситуация требует тщательного изучения с нашей стороны. Остались некоторые невыясненные моменты. После того, как получим ответы на все вопросы, обязательно будет дан развёрнутый комментарий. В любом случае мы не согласны с решением КДК и будем подавать апелляцию», — сообщили «Прессболу» в клубе.