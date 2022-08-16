Как сообщает «Прессбол», Белорусская федерация футбола назначила администратору СФК «Слуцк» Александру Ахрамовичу дисквалификацию на полтора года. Клуб намерен обжаловать это решение.
Причиной для дисквалификации Ахрамовича БФФ называет его «неподобающее поведение». По версии федерации, перед матчем 7-го тура чемпионата Беларуси против «Белшины» в Бобруйске (2:0) Ахрамович совершил действия, которые «были признаны причиняющими вред деловой репутации БФФ и нарушающими принципы честной спортивной борьбы».
СФК «Слуцк» намерен подать апелляцию.