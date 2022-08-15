Корреспонденты и постоянные читатели «Кур’ера» показали, что происходило в Слуцке и окрестностях в конце прошедшей недели.

Потоп на рынке и расширение дороги. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)
«На Слуцкий рынок в очередной раз вместе с сильной грозой пришла большая вода, которая не может быстро протиснуться в маленькую дырочку под магазином «Остров чистоты», — написал читатель Владимир и прислал фотографию в форму «Сообщить новость» на сайте kurjer.info
Потоп на рынке и расширение дороги. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)
Расширяют улицу в Лучниках. Фотографии: Алесь Достанко

Потоп на рынке и расширение дороги. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)

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Потоп на рынке и расширение дороги. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)
Фотографии: Александр Шелехов
Потоп на рынке и расширение дороги. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)
«Глазастая» машина. Фото: Алексей Скрынников
Потоп на рынке и расширение дороги. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)
Фото: Ольга Паздерина
Потоп на рынке и расширение дороги. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)
Что будет с кастрюлей, если вся семья в ней будет две недели греть воду. Фото: Александр Большой
Потоп на рынке и расширение дороги. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)
Начинают устанавливать соломенные фигуры. Скриншот видео
Потоп на рынке и расширение дороги. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)
На прошедшей неделе в редакцию «Кур’ера» принесли крышечки Роман и Милана Лях
Потоп на рынке и расширение дороги. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)
Иван Синявский
Потоп на рынке и расширение дороги. Что происходило в Слуцке на этих выходных (фото)
Милана Одинаева

Напоминаем, что «Кур’ер» фиксирует имена всех, кто участвует в акции «Новая жизнь в обмен на крышечки» и таким образом помогает детям.

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