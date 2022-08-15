«Кур’ер» проводит акцию по подписке героев своих публикаций. На этой неделе на печатную версию газеты мы подписали Владимира Ганненко.



В прошлом выпуске газеты (№31 от 4 августа) мы рассказывали о том, как пенсионер в одиночку и с поличным задержал вора, который пытался унести урожай с чужого огорода. Кстати, этим летом огородные воры в Слуцке распоясались как никогда.

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