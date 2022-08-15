В Слуцке ремонтируют мост возле гимназии №1. Пройти по нему нельзя (фото)

В Слуцке мост через Случь возле 1-й гимназии разбирают. Проход по нему с сегодняшнего дня закрыт. По словам одного из рабочих, ремонтировать мост будут до 25 августа.

В номере газеты «Кур’ер» от 23.06.2022 отмечалось, что несколько выпавших досок из настила моста заменили. Но это не решило проблему: многие доски шатались, настил продолжал разваливаться.

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В данный момент коммунальщики приступили к демонтажу и обновлению всего настила. Читателям, которые пользуются той короткой дорогой, подсказываем, что необходимо корректировать свой маршрут и дать возможность ремонтникам спокойно и качественно сделать свою работу.