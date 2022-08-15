«Ни фига себе сюрприз»… Что увидели рабочие на улице Зелёной в Слуцке и почему реконструкция может затянуться

Когда мы дали новость о том, что улица 14 Партизан будет перекрыта из-за большой реконструкции центральной канализации и водопровода, ожидалось, что это займёт весь август, а может быть, и больше.

Так вот. Это «может быть, больше» может стать реальностью.

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Когда рабочие «Дорстройсервиса» начали копать, то взялись за голову. Они обнаружили другие коммуникации, проложенные другими организациями давно до них. В земле поверх канализационных старых труб какие-то провода, а ещё рядом водопровод. В общем, всё устроено так, что нельзя просто выкопать траншею глубиной 6 (!) метров, достать старые канализационные трубы и уложить новые.

Значит, надо искать другой способ, как на проблемном участке провести «нитку». Возможно, под обнаруженными коммуникациями придётся делать «прокол». А для этого нужна специальная техника. То есть нужно определить объём работ, найти организацию, привезти технику, настроить всё и, собственно, сделать всё очень аккуратно. Но ещё не факт, что «трубу-пятисотку» для канализации можно впихнуть под трубой с проводами.

Кто тот гений, который проектировал коммуникации в этой части Слуцка, – неизвестно. И вообще. Непонятно, чьи эти кабели. Похоже, что даже не «Белтелекома».

Вот и получается, что вместо месяца – достал трубу, уложил новую – всё может затянуться.

И это не считая работы с поворотным колодцем канализации на самой улице 14 Партизан.

14 Партизан — одна из самых оживлённых улиц Слуцка. Она кратчайшим и удобным маршрутом ведёт в сторону самого населённого микрорайона города и в сторону кольца на Минск. Она пока остаётся перекрытой в районе улицы Зелёной. Похоже, водителям и даже пешеходам ещё долго придётся искать обходные пути.

Специалистам и рабочим предстоит нелёгкая задача сделать всё как можно быстрее. А всё из-за «подземного сюрприза».





