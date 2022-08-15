Как в Слуцке работает частное ЖКХ: с чем сталкиваются жители города и почему так происходит

С начала года техобслуживанием 24 многоэтажек в районе «Чехова» и 27 домов в агрогородках Гацук, Греск и Вежи занимается ЧУП «Амирхан». За эти 7 месяцев случчане не раз жаловались, как сложно найти мастеров, когда они нужны.

Елена, жительница Слуцка, рассказала, что не может найти организацию, которая обслуживает дом. «Я живу на ул. Чехова, д.51. У меня в квартире протекает шов в наружной стене. Обратилась в ЖЭУ-5, там сказали, что обслуживают не они, а фирма «Амирхан». Но телефон не дали. Подала заявку в 115, объяснили, что придут сотрудники и составят акт.

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Три дня прошло, никто не пришёл. В жировках телефон «Амирхана» не указан, искала через интернет. Нашла один номер. Позвонила. Там трубку бросили.

Что дальше делать? Если оказание коммунальных услуг от ЖКХ передано другому исполнителю, то с собственником должны заключить договор, я так понимаю? С нами никто договоры не заключал.

Сейчас тыкайся, куда хочешь… Как так? Где находится представитель этой фирмы? Разве ЖКХ не должны об этом жильцов уведомить или хотя бы дать телефон?»

Игорь Герман, директор ЧУП «Амирхан»: «Люди слабо разбираются в нюансах работы коммунальщиков. Когда протекает или ломается, жильцы звонят всем и хотят, чтобы проблему решили. Но ситуации все разные. Приведу пару примеров. Затопило подвал многоэтажки. Специалисты выяснили, что потоп случился из-за забитой дворовой канализации, которой мы заниматься не можем, а только «Водоканал». Или вот в доме №21 по ул. Зелёной сломалась дверь. Жильцы звонят, ругаются. На деле дом на гарантийном обслуживании, которое обеспечивает ответственная организация.

Разбирается в таких нюансах служба 115, где специалисты знают — кто и что обязан делать, и все заявки доведут до исполнителей. В том числе, и до «Амирхана», который не имеет своих диспетчеров».

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