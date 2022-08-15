Фонд соцзащиты населения опубликовал списки предприятий и организаций, у которых есть просроченная задолженность по обязательным страховым взносам более 100 рублей по состоянию на 1 июля 2022 года.

По Слуцку и району в список попали 10 частных предприятий и организаций. Два юридических лица уже погасили задолженность. Напомним, что на 1 апреля 2022 года на Случчине насчитывалось 9 неплательщиков страховых взносов.

Реклама

Список плательщиков обязательных страховых взносов, имеющих просроченную задолженность на 1 июля:

ЧСТУП «ЭКСПРЕССФОТО»; ЧПТУП «ЭВЕРЕСТ-СВ» (дата погашения — 08.07.2022); ООО «Техно-7»; ООО «СтройВидем»; ЧПТУП «ДИСАMТРЕЙД»; ООО «САПР-Сервис»; ООО «ИНФОПРОMСЕРВИС»; ООО «Со Смаком Лучники»; ООО «РегионАгроИнвест»; ООО «ЕM ЛАЙТ СЕРВИС» (дата погашения — 04.07.2022).

Ранее «Кур’ер» объяснял, почему работники неплательщиков рискуют остаться без части пенсии.

Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, познакомить с интересными людьми, то пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info, или в Instagram, «ВКонтакте», Telegram, «Одноклассники».