В Слуцке открылся магазин Elema

7 августа состоялось открытие первого в городе фирменного магазина женской одежды Elema и мужской одежды Etelier.

Вас ждут актуальные новинки коллекции осень-зима 22/23, широкая размерная линейка, удобные просторные примерочные, приветливые консультанты и очень приятные скидки до 50%.

Компания Elema — один из крупнейших производителей женской одежды на территории РБ, востребованный и популярный бренд.

В магазине представлен широкий ассортимент одежды для женщин: пальто, полупальто, плащи, куртки, платья, брюки, жакеты, блузки, юбки, топы.

Каждый сезон коллекции обновляются, при этом стоимость моделей прошлых сезонов порадует каждого покупателя приятными скидками.

В Elema любая женщина найдёт подходящее изделие на свой вкус, так как у нас в продаже есть не только популярные размеры, но и одежда size plus.

Etelier – первая коллекция одежды для мужчин от бренда Elema.

Коллекции одежды Etelier позволят каждому мужчине подобрать что-то для себя, найти свой стиль и выразить свою индивидуальность.

Ассортимент включает в себя пальто, куртки, жилетки, плащи, блейзеры, джемперы, кардиганы, сорочки, брюки, джинсы, головные уборы, носки и аксессуары.

Мы сделаем всё, чтобы ваш шопинг был приятным, а покупки – желанными.

Приглашаем всех жителей и гостей г. Слуцка за покупками!

Режим работы: Пн. – Пт. 10.00-19.00, Сб. – Вс. 10.00-17.00. Телефон: 8 017 95 35 9 27

Адрес: г. Слуцк, ул. Строителей, 4а.

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ОАО «Элема» УНП 102350354