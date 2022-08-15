Жительница Санкт-Петербурга Людмила Колосовская для проекта «Кур’ера» «Случчина помнит» два года назад написала историю своей мамы Луизы Сацук. Публикация появилась в печатном номере газеты от 19 марта 2020 года.

Луиза Сацук жила в Слуцке до 1946 года. В начале войны ей было 10 лет, а уезжала из Слуцка она в 15. Она стала ценным свидетелем тех военных лет.

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Тогда, в 2020-м году, Людмила попросила «Кур’ер» сохранить для неё несколько экземпляров газеты, она собиралась их забрать. Но началась пандемия, и петербурженка так и не смогла приехать в Слуцк.

Людмила зашла в «Кур’ер» только спустя два года, на прошлой неделе. Она навещала в Слуцке свою дальнюю родственницу. Мы всё это время хранили отложенные для неё пять экземпляров номера и наконец смогли их ей передать вместе с сувенирами.

Людмила поблагодарила редакцию и рассказала: чтобы написать материал для «Кур’ера», ей пришлось поднимать очень много писем и документов, потому что записей с рассказом её мамы не сохранилось. Людмила считает, что очень важно рассказывать о событиях ВОВ то, что помнят очевидцы. Ещё она сказала, что в Беларуси память о той войне хранят очень хорошо.