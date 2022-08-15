Жители дома №4 по улице Парижской Коммуны (возле ТЦ «Маяк») говорят, что в их подвалах разливаются канализационные стоки. Запах, сырость в подъездах, квартирах и антисанитария жильцам дома, по их словам, надоели.

Побеседовать с корреспондентом вышли сразу 5 человек: жители подъездов №3 и №4. Все рассказывают одно и то же.

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Игорь Гунько

«Живу в этом доме уже лет двадцать. За последние три года ситуация ухудшилась. Требуется замена канализации, а этим заниматься никто не хочет. Звоним. Приезжают, откачивают, а в подвале-то уже сырость и нечистоты. Звонили в ЖКХ. Они приедут, откроют колодец, встанут возле подъезда и говорят, что «у вас тут норма, всё чисто». А запах канализации иногда до самого пятого этажа. Приходили и мастера из домоуправления, кого тут только не было. А толку, если надо с канализацией вопрос кардинально решать».

Наталья Жогло

«Где мы только не были! Постоянно оставляем заявку в службу «115», обращались и в ЖКХ, и в санстанцию даже. Как только заводим речь про санстанцию, коммунальщики сразу приезжают. Вот так и заглушки хоть поставили.

Мы их просто достали, надоели всем со своими жалобами. Но разве жаловались бы, если бы всё было более или менее хорошо? Конечно же, нет! Мы были и у предыдущего мэра на приёме. Причину найти согласились, одну порванную трубу устранили (25 метров трубы, лопнувшей вдоль), но всё равно сыро и льёт в подвалы.

Все злятся, что мы что-то от них хотим. Ситуация не меняется. Что теперь делать — не знаем. Это замкнутый круг. Картошку, например, в подвале оставить невозможно, она впитывает влагу и пахнет потом какашками. Сейчас сезон закаток, надо спускаться, ставить в подвал, а тут сырость и фекалии.

Бывает, заходишь в резиновых сапогах и маске. Обращались в санстанцию в прошлом году. Приехали, опилками засыпали. Опилки в себя впитали, затем всё убрали, продезинфицировали хлоркой, так хотя бы дышать легче было. В прошлый раз кто-то получил штраф, придётся звонить и в этом году».

Леонид Жогло (фотографироваться не захотел)

«Мы надеемся, что с приходом нового мэра ситуация поменяется и на наш старый дом обратят внимание. Продавленный асфальт, отсутствие нормальной детской площадки. Чтобы чего-то добиться, со всеми приходится воевать».

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Комментарий ЖЭУ и санстанции

Олег Павелко, начальник ЖЭУ-1, сказал, что жители дома №4 раньше обращались в ЖЭУ по поводу канализации. Но сейчас, по его словам, проблемы устранены.

Светлана Игнатович, замначальника Слуцкого центра гигиены и эпидемиологии, сообщила «Кур’еру», что за последний год жалоб от жителей этого дома в учреждение не поступало