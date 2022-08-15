Случчанка Елена не понимает дочь-подростка, которая устраивает сцены ревности по отношению к девушке своего старшего брата. Психолог Марина Чижик прокомментировала ситуацию женскому проекту Lampa.

«У нас с мужем двое детей — Стас (19 лет) и Алёна (14 лет). Дети в принципе всегда неплохо ладили. Случались иногда мимолётные детские ссоры из-за того, кому что купят на день рождения или куда поедем отдыхать всей семьёй. Но это мелочи, ведь, как ни крути, у детей разница в возрасте 5 лет. Стас учится на втором курсе университета в Минске, Алёна ходит в школу.

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Со старшим сыном проблем никогда не было: неплохо учился, сам поступил в вуз на программиста, не влазил в дурные компании, но и заучкой никогда не был: занимался лёгкой атлетикой, всегда мог дать сдачи, защитить не только себя, но и сестру, если она жаловалась на мальчишек в школе. Стас всегда вёл себя корректно, разговаривал, давая понять, что у Алёны есть защитник.

Алёна — середнячок в школе. Ей больше нравится танцевать, общаться с друзьями и подружками. Она у меня егоза-непоседа. Последний год дочь как-будто зациклилась на демонстрации того, что у неё есть старший брат, который всегда может “начистить морду”, — так она выражается. С мальчишками ведёт себя высокомерно, может обозвать, считает, что ей все неровня.

Я с ней разговаривала о нормах этикета. Объясняла, что нужно учиться вести себя достойно, тогда никому ни от кого не придётся защищаться. Также с ней беседовали и сын с мужем. Объясняли, что никто не должен отвечать за её недостойное поведение, кроме неё самой. Вроде на время притихла. Но последний случай заставил меня всерьёз задуматься.

На свой день рождения Стас попросил разрешения приехать домой с девушкой, познакомить её с нами. Я согласилась.

Светлана мне понравилась: скромная, симпатичная, помогала готовить к празднику. Но Алёна! «Нечаянно» вылила ей на платье соус, громко комментировала, что брат «из-за своих девушек совсем перестал звонить сестре», прицепилась к Свете в ванной и придумала, что она «уже двадцатая девушка Стаса и у неё нет шансов». Высмеивала «непрестижность» и «нищебродство» профессии «кондитер», на которую учится Света.

Скривилась и «подавилась» тортом, который приготовила девушка на праздник. В итоге Света уехала очень рано домой, сославшись на срочную подготовку к контрольной. Семья сделала строгий выговор Алёне, на что она ответила: «Стасу девчонки не нужны, успеет жениться». Доводы не помогают. Сказала, что дома не потерпит никого нового на праздниках и не только. Неужели это ревность?»

Комментарий практического психолога Марины Чижик:

Поведение Алёны продиктовано, с одной стороны, тёплыми и близкими отношениями с братом, а с другой — периодом подросткового возраста. В этом возрасте чаще всего дети не умеют контролировать чувства, поэтому бурно проявляют их.

Кроме того, представления о любви сводятся к тому, что только мне хорошо и удобно, что только всё для меня. Вероятность того, что при повторной встрече всё будет повторяться, высока. Внимание брата делить с другой девушкой Алёна не хочет, потому что боится оказаться на втором месте.

Несмотря на демонстрацию сестринской обиды, Стасу следует повторять Алёне, что она всегда была, есть и останется для него любимой сестрой, но это не должно мешать ему устраивать свою жизнь. Теперь в его жизни появилась Светлана. Но это другая любовь, и она не помеха во взаимоотношениях с сестрой. Прививать нормы поведения в обществе. Алёне следует объяснить, что своим поведением она может вообще закрыть дорогу в их дом не только девушкам брата, но и ему самому, поэтому видеть его практически не будет. Рассмотреть с Алёной понятия «эгоизм, любовь, уникальность». В данном случае подросток испытывает высокую тревожность, боится потерять авторитет и козырь в виде брата среди сверстников. Т.е. она думает только о себе. Нужно помочь девочке найти собственную изюминку, уникальность, неповторимость. То, за что любят, ценят, уважают. Объяснять, что хвалиться братом — это не лучшее достижение. Рассказать про закон бумеранга, представить себя на месте Светланы. Только в её ролях, среди её подруг, друзей, одноклассников. Например, Алёне понравился одноклассник, она пришла к нему на день рождения, долго готовилась, но тут сестра одноклассника специально выливает ей на белое платье красный соус. Поговорить о том, что будет чувствовать Алёна. Светлана, если бы нашла в себе силы понять подростковый эгоизм Алёны, могла бы попробовать с ней подружиться, расположить к себе и объяснить, что она ценит, любит брата и пришла в его жизнь, чтобы сделать её лучше.

В целом тут есть два сценария: Алёна преодолеет пубертатный период и будет краснеть при воспоминаниях о своих проделках либо так и перейдёт в образ взрослой женщины эгоисткой, которая соблюдает лишь свои интересы.

Второй вариант возможен при неправильно сформированных в детстве понятиях: истинная любовь, эгоизм, уникальность.