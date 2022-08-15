Проживаю по адресу улица Гагарина, дом 24. Окна выходят на сторону бывшего военного госпиталя, а ныне — тревожащий нас всех автодром. Сегодня суббота 13 августа 2022 года.

Я чудовищно устаю на работе, у меня маленький ребёнок. Начиная с 10-11 утра на автодроме начинают дрифтовать спорткары или просто невероятно шумные машины. Вопрос в том, законно ли проведение таких мероприятий и не превышают ли они установленные нормы по уровню звука.

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От редакции. Напомним, что в проекте-схеме мотобольного стадиона в Слуцке предполагались шумозащитные щиты, однако в итоге их там не установили.

На стадионе технических видов спорта ДОСААФ, о котором пишет автор народной новости, занимаются не только мотоболисты, но и регулярно проводятся соревнования по дрифту. В субботу, 13 августа, там проходили тренировки в рамках третьего этапа кубка Slutskdrift, а на следующий день, в воскресенье, были сами соревнования.

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