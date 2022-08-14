Белорусская модель рассказала о себе, своих процедурах красоты и в какую сумму они ей обходятся

Елизавете скоро исполнится 20 лет. За это время она успела пережить анорексию, а сейчас работает моделью и танцовщицей и каждый месяц тратит на уход за собой более 1,5 тыс. рублей. Внешность — её главный источник дохода, и такие огромные расходы окупаются, рассказывает Onliner.

«За час съёмок в рекламе нижнего белья можно получить до $150»

Спорт всегда был в моей жизни, я с 3 лет занималась фигурным катанием и мечтала стать фигуристкой. Но к 14 годам травмы привели к тому, что с мечтой пришлось расстаться. Тогда я стала много ходить на кастинги в модельные агентства, где даже мой небольшой рост в 166 сантиметров не стал проблемой — я всегда находила общий язык с директорами и другими девушками, поэтому меня всё равно брали на съёмки. К 16 годам я поняла, что нет никакого смысла обучаться моделингу: это пустая трата времени и денег, я и так умею стоять перед камерой. Да и каждый человек запросто этому научится с помощью видеороликов, для этого точно не нужно тратить на обучение два-три года.

Я занялась более полезными вещами. Сейчас учусь на дневном отделении химического факультета в вузе и параллельно получаю другие знания. Многие мои хобби перерастают в работу — иначе зачем всё это? Из-за увлечения психологией я стала ходить на курсы, получила сертификат и начала заниматься частной практикой, позже хочу получить ещё и диплом психолога за границей. Параллельно занимаюсь танцами — чирлидингом на спортивных мероприятиях, а также фотографируюсь на условиях TFP как модель. Периодически подрабатываю администратором в клубе и барбершопе. График у меня плавающий, поэтому стараюсь заработать везде по чуть-чуть. Я же взрослая и не могу просить родителей платить за мои «хотелки».

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Работая моделью, я стала активнее вести свой инстаграм. На тот момент у меня было около ста подписчиков. Я откликалась на посты, где фотографы предлагали побыть моделью бесплатно. Постепенно количество подписчиков росло, и мне уже стали предлагать платные съёмки в рекламе: косметика, одежда, какие-то БАДы. Иностранные компании часто предлагали неплохие деньги: час прогуляться по улице — $50. Если это реклама нижнего белья, то час стоил уже до $150. У моделей с большим числом подписчиков ценник выше — от $300 в час.

«Весила 42 килограмма, падала в обмороки, лишилась половины волос и сломала гормональную систему»

Как и у всех, в подростковом возрасте у меня было очень много комплексов: я терпеть не могла свои рыжие волосы (я почему-то одна рыжая среди всей родни), а на физкультуре из-за своего невысокого роста стояла в самом конце и думала, что меня так никто никогда не заметит. И я все время горевала из-за того, что, пока другие дети отдыхают, я по четыре часа в день провожу на льду, в музыкальной школе или сижу за учебниками по английскому языку. Пока остальные ели разные вкусняшки, мне приходилось строго следить за питанием. Тогда мне казалось, что у меня забирают детство, а сейчас я очень благодарна родителям за это.

Впрочем, и у меня не обошлось без проблем с питанием. Когда я забросила большой спорт, все предостерегали, что спортсменки сразу становятся толстухами. В итоге я настолько испугалась, что похудела до 42 килограммов и попала в больницу с дистрофией. При моем росте это была не самая страшная стадия, но я видела других девчонок, которые лежали в этой больнице. Да и сама я выглядела просто ужасно, постоянно падала в обмороки, не могла есть от тошноты, лишилась половины волос и сломала гормональную систему. Тогда я сказала себе: «Лиза, возьми себя в руки!» Я стала есть протеины и ходить в спортзал. Это было в десятом классе.

У меня замечательная семья, и отношения с парнями всегда были нормальные, никто не придирался к моей внешности и не указывал, что мне надо с собой сделать. Только говорили, что будут любить меня в любом виде.

«Не скрываю, что сделала губы: смешно говорить, что это всё своё»

Модели важно отличаться от других. Поэтому перед поступлением в вуз я из рыжей покрасилась в блондинку, сделала большие губы и взяла себе псевдоним. Потерять таким образом индивидуальность не боюсь: даже если поставишь в ряд пять блондинок с пухлыми губами, среди них не будет одинаковых, у всех свои особенности и «изюминки».

Мой типаж — «бебифейс», поэтому пухлые губы мне идут. Но надувать их или выходить помадой за контур — это просто ужасно. Я посмотрела на себя со стороны и поняла, что это выглядит смешно. Поэтому, когда я заработала деньги, сразу сделала губы и, несмотря на свою боязнь уколов, ни разу об этом не пожалела. Да, это недёшево — около $300, к тому же они постепенно сдуваются и нужно подкалывать гель, но эффект того стоит.

Мои подруги поддерживали меня, потому что я им все уши прожужжала, как мечтаю об этом. Мама тоже отнеслась с пониманием: она и сама часто делает уколы красоты. Но когда я позвонила ей после процедуры по видеосвязи с отекшими губами, она посмотрела на меня и сказала: «Пожалуйста, просто отключись».

Папа лаконично прокомментировал: «Я это не одобряю» — и периодически называет меня своим «утёнком».

Зато я стала больше себя любить, съёмок тоже стало больше. И да, я не скрываю, что сделала себе губы: это же и так очевидно! Смешно говорить, что это всё своё. В общем, как-то так вышло, что в детстве я ужасно боялась куклу Барби, а теперь стала на неё похожа.

«Меня вдохновляют мама и американские бабушки, которые в 60 лет могут выглядеть на 30»

Конечно, в 19 лет быть красивой проще, чем в 70. Для обычной девушки в таком возрасте можно быть красоткой, ничего не делая. Но если ты на профессиональном уровне занимаешься внешностью, будь готов к тратам. Пусть и стоят разные процессы в Беларуси дешевле, чем в Европе, но и зарплаты у нас не европейские.

Моя мама очень за собой ухаживает, потому я училась на её примере. Я впервые сделала наращенные ногти в седьмом классе — очень понравилось. Сейчас делаю маникюр и педикюр раз в три недели, это всегда либо френч, либо что-то нюдовое, потому что наверняка подойдёт для любой съёмки. Из других постоянных процедур — шугаринг двух зон (50 рублей) раз в четыре недели. Лазером эпиляцию не делаю: у меня светлая кожа, и я нахожусь в зоне риска.

Как у любой блондинки, очень много денег уходит на волосы: шампуни, маски, окраска (250 рублей), холодное восстановление волос (80 рублей), ботокс для волос (120 рублей). И я всегда пью цинк, он очень помогает волосам расти.

Раз в две недели стараюсь ходить на LPG-массаж (с помощью специального скафандра с давлением вакуумом и вибрацией. — Прим. Onlíner), чтобы подтянуть мышцы. Это очень помогает снять боль в спине, напряжение после ходьбы на каблуках или боль в мышцах после спортзала. Похудеть такой массаж не поможет (особенно если есть булки и ждать чуда, лежа на диване), но после двух-трёх сеансов эффект подтянутой кожи заметен.

В солярий я не хожу, сразу обгораю на солнце. Но если какая-то съёмка в купальнике, могу сходить на «моментальный загар» с помощь аэрозоля.

Сейчас каждое утро я первым делом выпиваю стакан воды, потом умываюсь пенкой и наношу увлажняющую маску для лица или патчи под глаза, пока завтракаю и собираюсь. После этого — сухое масло для лица.

При покупке кремов я всегда смотрю на состав, и в этом очень помогает моё знание химических соединений. Хорошая косметика стоит недёшево, к тому же цены постоянно растут. Впрочем, иногда и крем за 300 рублей из профессиональной линейки может не подойти, это лотерея. Но можно свести шансы к минимуму, покупая косметику для аллергиков.

Наращенные ресницы и покраска бровей сводят мой макияж к минимуму: это тон для лица, блеск для губ и подчёркивание скул. Как бы я поздно ни вернулась с работы, я всегда смываю макияж, делаю очищающую маску и наношу увлажняющий крем, ну и ещё крем для рук, ног и тела. Мне очень важно, чтобы все вкусно пахло, поэтому я обожаю парфюмы.

Периодически я делаю разные уходовые процедуры: дважды в год хожу к косметологу на уколы гиалуроновой кислоты (500 рублей), чтобы увлажнить и держать кожу в тонусе, делала мезотерапию (эффект оказался таким же, зато стоило это втрое дороже). Делать себе блефаропластику или увеличение груди сейчас точно не планирую, а вот нос ближе к 30 годам хочу подправить.

Сидеть сложа руки и «стареть красиво» я не буду, поэтому к 40 годам точно начну делать другие процедуры. Меня вдохновляют мама и американские бабушки, которые в 60 лет могут выглядеть на 30.

«Многие мужчины хейтят из-за банальной жадности»

Комплиментов я получаю больше, чем хейта, но люди разные, и к этому всегда нужно быть готовым. Чаще пишут гадости незнакомые мужчины: мол, у меня всегда тонна макияжа на лице, хотя вроде должно быть ясно, что макияж перед съёмкой делают визажисты, каждый день я так не крашусь. Или пишут что-то типа «полностью переделанная кукла», «вас всех поставить в ряд — не отличишь». Я на них не обижаюсь, а лишь благодарю за то, что поднимают мне охваты своими комментариями.

К тому же я считаю, что многие мужчины реагируют так из-за банальной жадности: они не хотят давать своей жене или девушке деньги на уход за собой, отвечая что-то вроде «Зачем тебе всё это нужно, это же не красиво», а сами при этом не жалеют денег на вылизывание себя в барбершопе. Поверьте, я знаю, какие суммы они там оставляют!

У многих всё ещё есть стереотип, что блондинка равно глупая. Но внешность обманчива. Я предпочитаю заниматься чем-то полезным, развиваться. К тому же истории, которые мне рассказывают, как психологу, делают взрослее. Да среди белорусских девочек-моделей я ни разу не встречала неэрудированных, они все умные и очень общительные!

Да, иногда я вижу у моделей конкретный «перебор», но никогда не скажу об этом, если меня не спросят. Перебор для меня — это удаление ребёр, чтобы талия казалась меньше, или слишком большая грудь, или когда она губа вдвое больше второй. И ещё я никогда не стану вставлять себе нити в лицо: знаю много людей, которые не могут из-за них нормально улыбаться. А я очень люблю смеяться.

Примерные траты в месяц:

Покраска волос — 250 рублей.

Маски и шампуни для волос — 150.

Холодное восстановление волос — 80.

Маникюр — 55.

Педикюр — 55.

Моментальный загар — 40.

Косметика — 250.

Отбеливание зубов — 150.

Брови— 40.

Ресницы — 50.

Массаж — 80.

Губы — 55.

Уколы красоты — 200.

Депиляция двух зон — 50.

Фитнес — 100.

Итого: 1605 рублей.