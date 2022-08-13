Ещё в конце июля покупатели заметили нехватку в магазинах некоторых видов молочной продукции. В первую очередь перебои затронули молоко с длительным сроком хранения. На этой неделе ситуацию в довольно эмоциональных тонах обсуждали даже на большом совещании по экономике. Причины у поредевшего ассортимента две: сложности с упаковкой из-за санкций и привлекательные цены российского рынка, куда утекает часть нашей «молочки». И если вторую проблему правительство решает в том числе и административными методами, то с упаковкой дело сложнее, пишет Office Life.

Конечно, сразу стоит сказать, что с проблемами с упаковкой сталкиваются далеко не все производители. Например, в компании «Савушкин продукт» нас заверили, что в настоящее время не испытывают дефицита упаковки для молока.

«Темп роста поставок на внутренний рынок питьевого молока за 7 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 109%, — приводят цифры в компании. — А за 8 дней нынешнего августа по сравнению с таким же периодом августа прошлого года мы приросли в поставках молока по Беларуси уже на 39%».

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Но есть и другие ситуации. Например, в начале июля в Сети появился документ, в котором производитель молочной продукции — ОАО «Милкавита» рассказал о сложностях с упаковкой Tetra Pak, которая используется для розлива молока и сливок с длительным сроком хранения. Предприятие работало на остатках упаковки. Но недавно «Милкавиту» посетила делегация из Башкирии. Визит закончился соглашением о поставках белорусскому предприятию упаковки. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии заявила, что уже подобраны два возможных поставщика упаковки.

Минсельхозпрод заверяет: сейчас белорусские производители изыскивают иные рынки поставки данной упаковки, прорабатывается сотрудничество с производителями Китая и иных дружественных стран. Уже завезены партии для испытаний для замены данной упаковки, чтобы вернуть привычный людям ассортимент.

Пока вопрос решается, многие белорусские производители активно перестроились на производство молока в ПЭТ-бутылке и плёнке, чтобы избежать уменьшения объёмов.

ПЭТ-бутылка в избытке. А что с плёнкой?

В Беларуси есть компании, которые производят ПЭТ-бутылки и плёнку. Например, ОАО «Могилевхимволокно», которое в том числе производит пищевую плёнку, наблюдает сейчас сезонный спрос.

— У нас производство загружено и работает в полном объёме. Нельзя сказать, что мы заметили серьёзный спрос на плёнку. Но ежегодно в летний период увеличиваются заявки на производство упаковки мороженого и коктейлей.

Специалист подчёркивает, что к резкому повышению спроса на плёнку предприятие может быть и готово, но производственные мощности диктуют свои условия.

— Мы не можем увеличить объёмы. Выше потолка не прыгнешь, — пояснили в «Могилевхимволокно». — Также у нас есть некоторые проблемы с сырьём для плёнки в том числе из-за санкций.

На предприятии по изготовлению упаковки из ПЭТ «УниПластБел» не отмечают серьёзного спроса со стороны белорусских молочных комбинатов. Но не исключают вероятность, что потребность в ПЭТ-бутылках увеличится в ближайшее время.

— Потому что молочным заводам в любом случае нужно реализовывать свои мощности. 90% из них сами изготавливают бутылки. И никакого дефицита в ПЭТ-таре сейчас нет. То есть и продукция, и сырьё для её изготовления в избытке. Предприятия в основном потребляют заготовку, которую производят в Беларуси и в России. Кроме того, препятствия заменить некоторые виды упаковки на ПЭТ-бутылку вообще нет.

Единственный нюанс, который отмечают в «УниПластБел», в том, что «молочка» в ПЭТ-таре хранится максимум 10-14 дней. И вопрос с наличием упаковки для длительного срока хранения по-прежнему остаётся открытым.

Tetra Pak не ожидает изменений для предприятий Беларуси

После принятия ЕС в апреле пятого пакета санкций под ограничения попали импортные упаковочные материалы и компоненты для Tetra Pak. В начале июня компания просила Национальный совет по торговле Швеции сделать исключение в силу социальной значимости продукции компании и разрешить поставки, но получила отказ.

Вместе с тем в комментарии Office Life российское ЗАО «Тетра Пак АО» сообщило, что «сейчас поставки на предприятия Беларуси продолжаются».

Недавно компания решила передать своё российское подразделение местной команде менеджмента, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса для заказчиков, а также сохранить доступность продуктов первой необходимости.

— Новая компания продолжит работу как самостоятельная организация под новым брендом, которая сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на своём предприятии в Московской области, а также на развитии надёжных цепочек поставок с растущей долей локальных поставщиков. По сути, данное решение даёт больше гибкости локальной команде наладить логистические цепочки.

Вопрос, как повлияет уход Tetra Pak с российского рынка на дальнейшую работу завода в Московской области с белорусскими предприятиями, в ЗАО «Тетра Пак АО» прокомментировали так:

— На текущий момент мы не ожидаем изменений для предприятий Беларуси и прикладываем максимальные усилия для обеспечения непрерывности бизнеса заказчиков (пищевых предприятий) и доступности продуктов питания.

«Сейчас все уже знают, что упаковку нужно брать с запасом»

На работу белорусских поставщиков и производителей упаковки негативно повлиял запрет на въезд в страны ЕС белорусских и российских фур.

Представитель компании отрасли контрактного производства упаковочной продукции «Джаз Декор» отмечает, что из-за ограничений увеличились сроки логистики.

— Из-за того что машины идут дольше, европейские фуры не могут ездить по Беларуси, они вынуждены перегружаться. Есть очереди на границе, которые тоже занимают время, — пояснили в компании.

По словам представителя, к таким обстоятельствам на рынке не все были готовы. А сейчас все уже знают, что упаковку нужно брать с запасом. Компании будут увеличивать объемы заказов, и никаких перебоев не будет.

— Мы поставляем упаковку на заводы. От производителей нет информации, что объёмы производства молока падают. Возможно, есть проблемы у торговых сетей — не могут согласовать цены и т. д.

«ПионерПродукт» поставляет упаковку для белорусских молочных заводов. Из-за санкций компания работает только с одним поставщиком из России.

— На данный момент основная сложность в том, что увеличились сроки поставок и цены. То есть упаковка поступает на заводы дольше, отсюда и условный недостаток молочной продукции в некоторых магазинах.

Но тем не менее каждый завод старается решить проблему поиском альтернативы. Они проводят анализ цен, рынка и переходят на использование ПЭТ-бутылок или плёнки, говорят в компании.

Важный момент — для упаковки молочных продуктов, не только молока, кефира или ряженки, есть целый список стандартов, которым она должна соответствовать.

— И если картон не очень хорошего качества, то пакет может быстро «раздуться». Раньше мы работали с заводом, у которого был финский картон. Были понятное качество и свои покупатели. Но из-за санкций финский картон оказался недоступен, и пришлось работать с тем, что есть.

По словам представителя компании, сейчас предприятия пытаются выходить на восточные рынки, но там всё зависит от качества и цены.