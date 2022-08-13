Эксперты сошлись во мнении, что этого лучше не делать.

В разгар жары в любом городе не только страны, но и мира можно увидеть, как люди охлаждаются в фонтанах. Насколько законным в Беларуси считается такой способ спастись от летнего зноя, выясняло агентство «Минск-Новости».

В МВД признались, что однозначного ответа на этот вопрос нет. В КоАП не прописана статья «купание в фонтанах», пояснила Наталья Ганусевич, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома. Значит, ответственности за подобные действия нет.

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Но если водные процедуры совершаются под воздействием алкоголя и сопровождаются нецензурной бранью, оскорблениями в адрес окружающих и демонстрацией явного неуважения к обществу — «купальщика» можно привлечь по статье 19.1 КоАП за мелкое хулиганство.

За это предусмотрен штраф от 2 до 30 базовых (64 – 960 рублей), общественные работы или административный арест.

В «Минскзеленстрое» в свою очередь рассказали, что в городские фонтаны не набирается новая вода. Она, как правило, фильтруется и подпитывается в том числе из водопровода. Во избежание цветения работники добавляют в воду различную химию, которая может негативно воздействовать на кожу и глаза.

Санитарные врачи соглашаются с предыдущими ораторами. Собеседники информагентства пояснили, что вода в городских фонтанах не подходит для купания – и уж тем более для питья. Во время водных процедур не исключен риск подхватить глисты, грибок, заразиться кишечной палочкой или другой инфекцией, которую разносят птицы и животные.

Плескаясь в фонтане, кроме того, можно получить ранение о подсветку, насадки на струи или другие элементы коммуникаций. В световых фонтанах под водой за специальными решётками спрятан кабель. Если его повредить, не избежать электротравмы.