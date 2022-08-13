Подавляющему большинству населения известно, что употребление некачественных консервированных или копчёных продуктов может привести к тяжёлому заболеванию — ботулизму. Это острое заболевание инфекционно-токсической природы, вызываемое возбудителем Clostridium botulinum (Клостридией ботулинум) и токсичным продуктом её жизнедеятельности, который является одним из сильнейшим ядов биологического происхождения. Именно ботулотоксин делает заболевание крайне тяжёлым, а зачастую смертельным.

Что такое ботулизм

Бактерии Clostridium botulinum повсеместно присутствуют в почве, однако из-за высокой требовательности микроорганизмов к условиям для размножения заболевание у людей возникает редко, но регулярно регистрируются.

Для быстрого устойчивого роста клостридии, являющейся возбудителем ботулизма, необходимо отсутствие кислорода и благоприятная температура в пределах 22-35 градусов Цельсия. Наиболее часто такая среда создается при домашнем консервировании в герметично закрытой банке, солении и копчении (бактерия попадает в продукты с землей, при плохой их обработке). Бактерия бурно размножается в консервированном продукте, обильно выделяя токсин. Чем выше численность бактерий в продукте, тем больше в нем ботулотоксина и, соответственно, выше риск отравления.

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Токсин ботулизма обладает достаточно высокой устойчивостью: в природе сохраняет активность до 118 часов, высокая концентрация поваренной соли (18%) не оказывает на него разрушающего воздействия. В тоже время токсин в течение 10 минут полностью разрушается при нагревании до 100 °С и инактивируется щелочными растворами (рН более 8).

У вас появились симптомы ботулизма?

Что происходит в организме человека

Инкубационный период при ботулизме вариабелен и может продолжаться от 2 часов до 5 суток, но, как правило, симптомы отравления появляются в течение первых 2-6 часов после попадания бактерии и продуктов её деятельности в организм. Ботулотоксин начинает проникать в кровь уже в ротовой полости. Основная его часть всасывается в тонком кишечнике и затем распространяется по всему организму. Токсин очень быстро поражает нервные волокна, блокируя передачу к мышечной ткани нервных импульсов, поступающих от головного и спинного мозга. Из-за этого функция мышечных волокон снижается либо полностью прекращается.

От паралича страдают глазные и глотательные мышцы, затем межребёрные и мышцы диафрагмы (дыхательная мышца). Нарушается деятельность кишечника, падает защитная активность лейкоцитов, изменяются метаболические процессы в эритроцитах, в результате чего снабжение кислородом тканей резко ухудшается. Человек испытывает затруднения с дыханием, которые вскоре, если не будет оказана срочная медицинская помощь, приведут к летальному исходу.

Как распознать ботулизм

К основным симптомам ботулизма относят:

сухость во рту, тошноту, изменение голоса, хрипоту, боль при глотании;

двоение в глазах, ухудшение зрения (туман, мушки перед глазами);

опущение верхнего века, расширение зрачков, косоглазие, птоз;

отсутствие мимики, бледность кожи, шаткость походки, нарушения координации;

симметричный парез и паралич конечностей, дыхательной мускулатуры (чувство сдавливания грудной клетки);

вздутие и боли в животе, понос 3-5 раз в день.

При появлении у человека хотя бы одного-двух из перечисленных признаков ботулизма необходимо срочно обращаться к врачу. Промедление чревато самыми тяжелыми последствиями, так как быстро развивающийся паралич мышц дыхательной системы неминуемо приводит к смерти больного.

Предотвращение и профилактика ботулизма

В результате высоких стандартов промышленной пищевой гигиены, шансы на получение пищевого ботулизма от покупаемых в торговой сети продуктов ничтожны.

Существует несколько больший риск, если вы производите свою собственную (домашнюю) пищу, особенно если это связано с консервированием. Но соблюдение правил гигиены и рекомендаций по консервированию снижает любой риск.

Не ешьте пищу из раздутых (бомбажных) или поврежденных консервных банок и избегайте употребления в пищу консервированных продуктов с неприятным запахом, продуктов, хранящихся при неправильной температуре, и устаревших (просроченных) продуктов. Консервы домашнего приготовления перед употреблением, особенно грибы, рекомендуется прокипятить в течении 20-25 минут.

Воздержитесь приобретать с рук, на стихийных рынках консервированные продукты сомнительного происхождения, без подтверждения их качества.

Здоровья Вам и вашим близким!