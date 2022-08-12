Всегда в выигрыше — с приложением «Мой А1»!

Более миллиона скачиваний в одном только Google Play — такова статистика мобильного приложения «Мой А1». Действительно, приложение-помощник для абонентов А1 заметно набирает популярность. Возможность иметь в своём смартфоне удобный способ управления услугами мобильной и фиксированной связи — преимущество очевидное. Но, возможно, не единственное?.. Мы узнали — и делимся с вами!

Играют все!

Всегда приятно, когда любимое приложение становится ещё лучше. Над этим команда «Мой А1» работает непрерывно, новые возможности и улучшения добавляются с каждым обновлением. Но в последней версии появился, пожалуй, самый необычный бонус: возможность выиграть последнюю модель iPhone!

Именно так: в «Мой А1» сейчас проходит рекламная игра с iPhone 13 в качестве призов. Причём счёт идёт не на штуки, а не десятки: розыгрыши смартфонов проводятся каждый день до 5 сентября включительно!

Участвовать может каждый абонент А1, которому уже исполнилось 16 лет и на которого зарегистрирован номер. Единственное условие — быть гражданином Беларуси (или иметь вид на жительство в стране) и постоянно проживать на её территории (неважно, в каком населенном пункте). Как давно вы пользуетесь услугами А1, не имеет значения, даже если подключились только вчера или собираетесь сделать это сегодня.

Как участвовать? Всё просто. По-настоящему просто: не нужно менять тарифный план, покупать оборудование, подключать дополнительные услуги и так далее. Достаточно пользоваться мобильным приложением «Мой А1». Если у вас его ещё нет, скачайте, установите и авторизуйтесь. Если есть, обновите до последней версии. Всё, теперь остаётся только перейти по баннеру на главной странице приложения, подтвердить согласие на участие в игре, заполнить короткую регистрационную форму и нажать кнопку «Участвовать».

Главное, не забывайте каждый день заходить в «Мой А1». Тем самым вы подтверждаете своё участие в новом розыгрыше, а они проводятся ежедневно. Можно нажать кнопку «Участвовать» на баннере рекламной игры, можно заново заполнить регистрационную форму, а можно просто проверить баланс или выполнить любое другое несложное действие — ведь право выиграть приз даёт именно пользование приложением. И если вы делаете это каждый день, ваши шансы на победу увеличиваются. Не делаете — значит, пропускаете розыгрыш этого дня.

Список победителей можно проверить здесь же, в приложении:

перейдите по баннеру игры в «Мой А1»;

нажмите на три полоски в верхнем правом углу экрана для вызова меню;

выберите строку «Победители».

Кстати, тем кому уже повезло выиграть в одном из предыдущих розыгрышей, могут продолжать участвовать в игре на общих основаниях — ничто не мешает удаче улыбнуться им ещё раз!

Призы — не главное

Впрочем, шанс выиграть престижный смартфон — не единственная причина пользоваться приложением «Мой А1». Ведь сотни тысяч абонентов А1 делали это и до розыгрыша призов — просто потому, что это и правда удобно. А для остальных игра становится отличным поводом попробовать и оценить все возможности помощника.

Самое простое, что может «Мой А1», — это следить за балансом лицевого счёта и расходованием голосового и интернет-трафика. Все остатки отображаются прямо на главной странице приложения, заходите и проверяйте.

Прямо в приложении можно пополнить запас минут или интернет-трафика, если включенные в ваш тарифный план закончились или просто хочется подключить дополнительный пакет. Пара кликов — и можно пользоваться!

Если у вас есть несколько номеров (или маленькие дети и пожилые родители), «Мой А1» тоже не раз выручит. Воспользуйтесь функцией «Добавить аккаунт», введите номер абонента и код подтверждения из SMS, которое на него придёт, — и вы сможете управлять этим номером точно так же, как своим.

То же самое касается и домашнего интернета от А1: «Мой А1» позволяет контролировать состояние лицевого счёта и управлять возможностями своего тарифного плана. Или оставить заявку, если вы ещё только собираетесь подключиться.

Пользуетесь рассрочкой от А1? Приложение поможет не пропустить очередной платёж и следить за оставшимися. Или погасить их заранее, если хочется и есть возможность.

Только собираетесь купить новый телефон? С приложением «Мой А1» вы будете в курсе самых интересных акций и предложений интернет-магазина А1. Также здесь есть удобная функция «История заказов», которая напомнит обо всех деталях уже совершенных покупок и позволит отслеживать статус новых приобретений.

Но главное, чем способно облегчить жизнь пользователю приложение «Мой А1», — это удобное управление любыми услугами без помощи специалистов и звонков в контакт-центр. Детализация за прошлые месяцы, роуминговые опции, сервисы для интернет-безопасности и защиты от вирусов, раздача Wi-Fi в режиме модема, смена тарифного плана — в приложении доступно всё.

И даже подключиться к А1 можно, не выходя из дома: в разделе «Помощь и поддержка» — «Вопросы по приложению» собраны исчерпывающие пошаговые инструкции о том, как удалённо получить новый номер или перенести старый в сеть А1 с помощью комплекта «SIM-to-go».

Стоит ли удивляться, что приложение «Мой А1» так активно скачивают в Google Play, App Store и AppGalery? Вам тоже обязательно стоит попробовать. Ведь в качестве гарантированного приза вы получите максимум комфорта в решении любых вопросов, связанных с услугами мобильной и фиксированной связи от А1.

Детальнее о рекламной игре можно узнать по номеру телефона горячей линии +375 (29) 196-17-16 в будние с 10:00 до 17:00 и в субботу с 12:00 до 15:00, а также на сайте www.a1.by. Период проведения активности «Выиграй Айфон в Мой А1» — с 20.07.2022 г. по 28.09.2022 г. (включая проведение розыгрыша и срок выдачи призов). Подробнее с правилами рекламной игры и контактами для связи можно ознакомиться по ссылке.