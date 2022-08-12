Смотрите подборку фотографий «Кур’ера» из жизни Слуцка в 2002 и 2012 годах (в начале августа).

2002 год

Как весь Слуцк купался «на Крестах» и про проводы в армию. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
«Кур’ер» проводит опросы. На заднем фоне можно увидеть, как выглядел город в то время.

Как весь Слуцк купался «на Крестах» и про проводы в армию. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

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Как весь Слуцк купался «на Крестах» и про проводы в армию. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Как весь Слуцк купался «на Крестах» и про проводы в армию. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Обратите внимание на вывеску позади: раньше универмаг работал до двух часов ночи
Как весь Слуцк купался «на Крестах» и про проводы в армию. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Люди торгуют овощами и ягодами около ресторана «Вежа града» . Сейчас на этом месте находится магазин «Виталюр». Фото: Алесь Достанко
Как весь Слуцк купался «на Крестах» и про проводы в армию. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Район детсада №4, микрорайон «Чехова», во время жары дети пьют воду из колонки. Фото: Алесь Достанко
Как весь Слуцк купался «на Крестах» и про проводы в армию. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Район «Крестов»: место на Случи за 10-м городком. в котором купался, можно сказать, весь Слуцк. Место было популярнее, чем пляж в 11-м городке. Фото: Алесь Достанко
Как весь Слуцк купался «на Крестах» и про проводы в армию. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Во время купания «на Крестах». Фото: Алесь Достанко
Как весь Слуцк купался «на Крестах» и про проводы в армию. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Женщина везёт тележку с макулатурой прямо по проезжей части, улица Богдановича. Обратите внимание. что позади на углу с улицей Комсомольской ещё нет кафе «Блино». До его постройки ещё много лет. Фото: Алесь Достанко
Как весь Слуцк купался «на Крестах» и про проводы в армию. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Девушка провожает парня в армию возле военкомата., который раньше располагался на улице Максима Богдановича (сейчас здесь Православный центр).

2012 год

Как весь Слуцк купался «на Крестах» и про проводы в армию. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
1 августа. На улице 1 августа. Фото: Алесь Достанко
Как весь Слуцк купался «на Крестах» и про проводы в армию. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Мирно пасущиеся в поле лошади. район Чехова. Сейчас здесь стоят новые дома — поле застроено почти всё. Фото: Алесь Достанко
Как весь Слуцк купался «на Крестах» и про проводы в армию. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
3 августа. Случчане купаются на новой дамбе в районе 11 в/г. Официально здесь купаться было запрещено, однако сотни случчан в течение дня отдыхали здесь, спасаясь от жары. Фото: Виктория Капская

Как весь Слуцк купался «на Крестах» и про проводы в армию. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Как весь Слуцк купался «на Крестах» и про проводы в армию. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
8 августа. Здание бывшего универсама №32 (ул. М.Богдановича). Скоро здесь откроется магазин «Евроопт». А потом он снова закроется, чтобы расшириться и опять откроется уже обновлённым. Фото: Виктория Капская
Как весь Слуцк купался «на Крестах» и про проводы в армию. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
3 августа. «Слуцк» уступил «Белшине» в товарищеском матче со счётом 0:1. Фото: Алесь Достанко
Как весь Слуцк купался «на Крестах» и про проводы в армию. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
На заднем фоне — строящееся административное здание Слуцкого городского стадиона. Фото: Алесь Достанко

Как весь Слуцк купался «на Крестах» и про проводы в армию. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Как весь Слуцк купался «на Крестах» и про проводы в армию. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
7 августа. Владимир Протасеня, руководитель Слуцкого клуба «Автомир» рядом с одним из клубных ретро-авто. Оно стало победителем в двух престижных номинациях V Международного фестиваля вело-мото-авторетротехники. Фото: Сергей Богдашич
Как весь Слуцк купался «на Крестах» и про проводы в армию. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Вечер на детской площадке, район улиц Пионерская и Серпуховская. Фото: Алесь Достанко
Как весь Слуцк купался «на Крестах» и про проводы в армию. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
На окраине Слуцка. Вечерняя полоса то ли тумана, то ли дыма от костров обволокла дома. Фото: Алесь Достанко