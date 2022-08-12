Случчанин Сергей Куров не потомственный строитель. Никто из его семьи не работает в этой сфере, да и он не думал, что будет каменщиком. Но вот уже 22 года работает в СУ-55. А в этом году награждён Почётной грамотой Министерства архитектуры и строительства.

В канун профессиональ­ного праздника – Дня строителя, который отмечается 14 августа, Сергей рассказал «Кур’еру» о работе, её плюсах и минусах и своих увлечениях.

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Начало пути и перемены

После школы Сергей Куров выучился на штукатура-плиточника в слуцком ПТУ-209. Но после учёбы работать по профессии не пошёл. В армии был поваром, а потом четыре года готовил пиццы в слуцкой пиццерии «Глория».

В 2000-м году Сергей всё же вернулся в строительство — устроился в СУ-55 подсобным рабочим. Попал в бригаду каменщиков, которой руководил Владимир Куклицкий. «Это была лучшая бригада в тресте, — рассказывает Сергей. — Куклицкий был моим наставником и в короткие сроки обучил мастерству. С 2005-го у меня появилась своя бригада. Сейчас в ней 11 человек».

Сергей говорит, что в его работе за 22 года произошло много изменений. Сильно выросли требования к качеству и скорости строительства. Материалы и инструменты стали другими, более прогрессивными. Рабочие используют больше электроники. Много зданий сейчас возводится из блоков и меньше — из кирпича.

Плюсы и минусы в работе

По словам Сергея, самое трудное на стройке — это физическая работа. Она в прямом смысле тяжёлая, нужно таскать большие грузы. Это травмоопасно и сказывается на здоровье. Не каждому такая работа под силу. В противовес — хорошая заработная плата. Конечно, в начале «жирных» 2000-х зарплаты в строительной сфере были даже выше, чем сегодня. В иные годы «набегало» и по тысяче долларов в месяц, так что с двух зарплат можно было купить машину. Но и сейчас Сергей не жалуется.

Он говорит, что быть бригадиром лучше, чем простым рабочим. Ты всё контролируешь и руководишь процессом. Но с другой стороны, это большая ответственность, потому что если кто-то из рабочих что-то сделает не так, то виноват будет только бригадир.

«У нас бывали такие ситуации, — вспоминает Сергей. — Но я считаю, что любой «косяк» в работе бригады — это моя вина. Потому что я должен был проконтролировать. Если что-то не так, то, значит, плохо контролировал. Также бригадир отвечает за безопасность работников. Слава Богу, несчастных случаев у нас не было».

Памятные стройки

На счету Сергея Курова много важных для страны проектов. Он с бригадой участвовал в модернизации сахарных комбинатов в Слуцке и Городее, цементно-шиферного завода в Кричеве и других предприятий.

Но основная деятельность Курова — всё-таки строительство жилого фонда. При участии Сергея был построен микрорайон на улице Ивановского, где он и сам сейчас живёт.

Что кроме работы

Навыки каменщика пригождаются Сергею и вне стройплощадки. Например, он помогал брату в обустройстве дома, «приложил руку» к даче родителей. Консультирует знакомых, если дело касается строительства. Может дать советы не только по работе каменщика, но и, например, по проектированию, потому что за годы работы уже «набрал» много смежных для своей профессии навыков.

Первая работа Сергея поваром тоже не прошла даром. Он печёт пиццы дома и помогает супруге на кухне… советом. «Даю указания, как правильно делать. Но так, чтобы не обидеть, конечно», — смеётся Сергей.

Ещё на досуге Куров занимается плаванием. В юности он получал разряды по этому виду спорта. Сейчас участвует в соревнованиях среди коллег и занимает призовые места.

А ещё Сергей рассказал, что они с женой любят вместе ходить за грибами.

Советы молодым

Юношам и девушкам, которые хотят связать жизнь со строительством, Сергей советует быть готовыми к тяжёлому физическому труду, к неукоснительному соблюдению техники безопасности и к большой ответственности.