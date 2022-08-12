В 20.00 12 августа в Гродно на стадионе «ГОКЦОР» СФК «Слуцк» встретится с футбольным клубом «Неман».

Напомним, что сейчас слуцкая команда занимает 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Беларуси высшей лиги, а «Неман» — на одну ступень выше.