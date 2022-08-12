С праздником, дорогие строители. Поздравление от Романа Амельковича, начальника «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции»

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С праздником, дорогие строители. Поздравление от Романа Амельковича, директора «Стройтрест № 3 ордена октябрьской революции»

Строительное управление 55 ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» поздравляет с Днём строителя.

С праздником, дорогие строители. Поздравление от Романа Амельковича, директора «Стройтрест № 3 ордена октябрьской революции»