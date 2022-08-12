Люди недели: строитель, директор Слуцкого комбината и женщины из деревень

На этой неделе в своих публикациях «Кур’ер» рассказывал истории женщин из деревень Строхово и Малая Падерь, бригадира каменщиков из Слуцкого СУ-55 и пенсионера, который озабочен состоянием городского двора. А ещё на сахарорафинадный комбинат назначили нового директора.

Виталий Марковец

Виталий Марковец — новый директор Слуцкого сахарорафинадного комбината. Его утвердили на должность 12 августа. До этого занимал должность заместителя гендиректора по коммерческим вопросам, а потом исполнял обязанности руководителя предприятия. С 18 февраля 2018 года работал директором Стародорожского плодоовощного завода ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

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На Слуцкий сахарорафинадный комбинат назначили нового гендиректора. Кто он

Сергей Куров

Сергей Куров — бригадир каменщиков. Уже 22 года он работает в Слуцке в СУ-55. А в этом году его наградили Почётной грамотой Министерства архитектуры и строительства. До СУ-55 Сергей четыре года работал поваром в пиццерии, и до сих пор помогает жене на кухне… советом. А если серьёзно — на счету случчанина много важных для страны проектов. Основная деятельность Курова — строительство жилого фонда. При участии Сергея был построен микрорайон на улице Ивановского.

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Владимир Маркович

Владимир Маркович — пенсионер из Слуцка, живёт в доме № 215 на улице Ленина. Мужчина беспокоится о том, что ямы во дворе его дома никто не заделывает. Он обращался и к коммунальным службам, и звонил на 115. Ему пообещали, что ямочный ремонт сделают до конца года. Всего Владимир Маркович насчитал в своём дворе 15 ям. «Никогда такого не было», — говорит он.

Что рассказал житель района «стоматологии» в Слуцке о своём дворе (видео) «Я насчитал — у нас 15 ям. Никогда такого не было».

Людміла Скрыган

Людміла Скрыган — случчанка, якая нарадзілася ў вёсцы Малая Падзер Бокшыцкага сельсавета. Зараз жанчына зімой жыве ў Слуцку, а ўлетку вяртаецца ў родны дом. Да яе прыязджаюць дзеці і ўнукі. На сваёй дзялянцы Людміла вырошчвае шмат цікавых раслін. Напрыклад, ажыны «Агавам» і сланечнікі.

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Ганна Лешчанка

Ганна Лешчанка — 86-гадовая жыхарка вёскі Строхава Слуцкага раёна. Яна нарадзілася ў Роўлі, а ў Строхава, за 1,5 км ад роднай вёскі, вышла замуж за трактарыста. Муж памёр 15 гадоў таму. Ганна Аркадзьеўна працавала тэхнічкай у вясковай школе, а потым — даяркай на ферме. І школу, і ферму ўжо знеслі і закапалі. У Ганны Лешчанкі трое дзяцей: сын і дзве дачкі, — а таксама шэсць унукаў і чатыры праўнукі. Дзеці і ўнукі дапамагаюць па хаце, прывозяць ежу. Сама жанчына гадуе курэй, а таксама збірае ў лесе і здае ягады.

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Ядзвіга Дробыш

Ядзвіга Дробыш — 91-гадовая жыхарка вёскі Строхава. Вось, што яна расказала «Кур’еру» пра сваё жыццё: «Я сама з Шантароўшчыны. Выйшла замуж у Строхава за Дробыша Пецю. Нарадзілася шэсць дзетак. Адзін хлопчык памёр у 5 гадкоў. Тры сынкі працуюць у Слуцку. Дачка Людміла выкладае ў Лучніках у пачатковых класах. Дачка Ларыса робіць у Мінску. Унукаў восем, ёсць праўнукі. Мне ўсяго хапае. Трымаю курак. Пенсія цяпер неблагая. Дачка Ларыса мые мне бялізну, прыбірае хату, садзіць агарод. Сыны вязуць ежу, не паспяваю есці. Жыццё някепскае».