На Слуцкий сахарорафинадный комбинат назначили нового гендиректора. Кто он

В пятницу, 12 августа, на должность генерального директора Слуцкого сахарорафинадного комбината утвердили Виталия Владимировича Марковца.

До этого Виталий Марковец занимал должность заместителя гендиректора по коммерческим вопросам, а потом исполнял обязанности руководителя предприятия. С 18 февраля 2018 года работал директором Стародорожского плодоовощного завода ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

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Напомним, что 18 июля наблюдательный совет комбината освободил Александра Белого от должности генерального директора предприятия.