На прошлой неделе мы запустили конкурс народных новостей. В сентябре организаторы подведут итоги и отметят лучших авторов подарками. Приглашаем вас поучаствовать и называем пять причин, почему это стоит сделать.

1. Сделать доброе дело. Возможно, ваш материал, ваше мнение или наблюдение будет полезным и важным для кого-то из читателей. Может, поможет решить какую-то проблему или поддержит в своей ситуации.

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2. Получить бесплатный доступ к большой аудитории и возможность бы услышанным. Очень часто проблемы наших читателей решаются после того, как они озвучивают их на площадках газеты «Кур’ер».

3. Благодаря «Кур’еру» попробовать что такое журналистика. Тем более, что наша газета признавалось лучшим медиа, сайтом в разные годы и входило в ТОП-30 самых читаемых СМИ Беларуси.

4. Познакомиться с сотрудниками редакции. Лучшие авторы будут приглашены на встречу с коллективом «Кур’ера», где будет возможность обменяться опытом и просто по-человечески поговорить. Узнать много нового о том, чего обычно не пишут.

5. Получить презенты от газеты «Кур’ер» за свою активность.

Что такое «Народные новости» в газете «Кур’ер»

Это рубрика, в которой собираются все публикации, написанные, сфотографированные и присланные читателями через форму «Сообщить новость» или присланные сообщениями в редакционные мессенджеры или страницы в соцсетях.

Это одна из самых популярных рубрик. Нашей аудитории интересно, что пишут такие же читатели, как они. Несмотря на то, что в течение месяца и года народные новости это 15% всех материалов на сайте, они являются одними из самых читаемых. Потому за минувшие годы новости от читателей стали одной из визитных карточек газеты «Кур’ер».

Как прислать новость

Сделать это просто. Есть несколько путей:

• через сайт в рубрику «Сообщить новость» или сообщить в ВК ;

• на Viber: 8 033 318 99 30;

• на электронную почту info@kurjer.info;

• Telegram бот @KurjerInfo_Bot;

• в личные сообщения в Instagram @kurjer.

Подробнее: здесь.