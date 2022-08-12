Во вторник, 30 августа, Слуцкий райисполком проводит аукцион по продаже четырёх земельных участков в частную собственность для строительства одноквартирных жилых домов. Один расположен в черте города, а три — в деревнях.

Лот №4. Участок в Слуцке

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Адрес — Слуцк, улица Малопадерская, 17.

— Слуцк, улица Малопадерская, 17. Начальная цена — 10 453,5 рубля (примерно $4 057 по курсу Нацбанка).

— 10 453,5 рубля (примерно $4 057 по курсу Нацбанка). Площадь земельного участка — 0,1515 га.

— 0,1515 га. Есть возможность подключения к сетям электроснабжения, газоснабжения.

Лот №1. Участок в деревне Адамово

Адрес — Слуцкий район, деревня Адамово, улица Лесная, У-3.

— Слуцкий район, деревня Адамово, улица Лесная, У-3. Начальная цена — 1 557,5 рубля (примерно $604 по курсу Нацбанка).

— 1 557,5 рубля (примерно $604 по курсу Нацбанка). Площадь земельного участка —0,175 га.

—0,175 га. Есть возможность подключения к сетям электроснабжения.

Лот №2. Участок в деревне Клепчаны

Адрес — Слуцкий район, деревня Клепчаны, улица Бориса Денисова, 30.

— Слуцкий район, деревня Клепчаны, улица Бориса Денисова, 30. Начальная цена — 7 198,04 рубля (примерно $2 793 по курсу Нацбанка).

— 7 198,04 рубля (примерно $2 793 по курсу Нацбанка). Площадь земельного участка — 0,25 га.

— 0,25 га. Есть возможность подключения к сетям электроснабжения.

Лот №3. Участок в деревне Белый Бор

Адрес — Слуцкий район, деревня Белый Бор, улица Лесная, У-99.

— Слуцкий район, деревня Белый Бор, улица Лесная, У-99. Начальная цена — 2 000 рублей (примерно $776 по курсу Нацбанка).

— 2 000 рублей (примерно $776 по курсу Нацбанка). Площадь земельного участка — 0,1506 га.

— 0,1506 га. Есть возможность подключения к сетям электроснабжения.

Объявления о продаже и об аренде недвижимости в регионе смотрите на ресурсе krama.kurjer.info

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