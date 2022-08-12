Во вторник, 30 августа, Слуцкий райисполком проводит аукцион по продаже четырёх земельных участков в частную собственность для строительства одноквартирных жилых домов. Один расположен в черте города, а три — в деревнях.
Лот №4. Участок в Слуцке
- Адрес — Слуцк, улица Малопадерская, 17.
- Начальная цена — 10 453,5 рубля (примерно $4 057 по курсу Нацбанка).
- Площадь земельного участка — 0,1515 га.
- Есть возможность подключения к сетям электроснабжения, газоснабжения.
Лот №1. Участок в деревне Адамово
- Адрес — Слуцкий район, деревня Адамово, улица Лесная, У-3.
- Начальная цена — 1 557,5 рубля (примерно $604 по курсу Нацбанка).
- Площадь земельного участка —0,175 га.
- Есть возможность подключения к сетям электроснабжения.
Лот №2. Участок в деревне Клепчаны
- Адрес — Слуцкий район, деревня Клепчаны, улица Бориса Денисова, 30.
- Начальная цена — 7 198,04 рубля (примерно $2 793 по курсу Нацбанка).
- Площадь земельного участка — 0,25 га.
- Есть возможность подключения к сетям электроснабжения.
Лот №3. Участок в деревне Белый Бор
- Адрес — Слуцкий район, деревня Белый Бор, улица Лесная, У-99.
- Начальная цена — 2 000 рублей (примерно $776 по курсу Нацбанка).
- Площадь земельного участка — 0,1506 га.
- Есть возможность подключения к сетям электроснабжения.
Объявления о продаже и об аренде недвижимости в регионе смотрите на ресурсе krama.kurjer.info
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