В Слуцке выставили для аренды свободную однокомнатную квартиру

Слуцкий райисполком предлагает в аренду однокомнатную благоустроенную квартиру, которая расположена по адресу: Слуцк, улица Молодёжная, д. 8, кв. 31.

Площадь квартиры — 20,7/10,5 м2. Размер платы за пользование арендным жильем рассчитывается так: общая площадь 20,7 м2 х 0,2 базовой величины (сейчас это 32 рубля) х 0,7 (коэффициент степени благоустройства и нахождения жилого помещения). Ещё к этой сумме идёт плата за жилищно-коммунальные услуги.

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