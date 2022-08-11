Под Слуцком возле деревни Сороги уничтожили 130 кг конопли

Отдел новостей
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В рамках спецоперации «Мак» оперативники Слуцкого РОВД совместно с участковыми инспекторами милиции вблизи деревни Сороги обнаружили дикорастущую коноплю, — сообщает УВД Миноблисполкома.

В настоящее время 283 куста общей массой 130 кг уничтожены.

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