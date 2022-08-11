Андрей Янчевский в новой должности рассказал про ферму с «каруселью» для коров под Солигорском

В среду, 10 августа, Роман Головченко, премьер-министр Беларуси, и Александр Турчин, председатель Минского облисполкома, посетили Солигорский район. На новой ферме их принимал Андрей Янчевский, который руководит «Беларускалий-Агро».

Напомним, что Андрей Янчевский дольше всех в Минской области проработал в должности председателя Слуцкого райисполкома: 8 лет и 3 месяца, или точнее — 3031 день. В конце мая этого года он передал свой пост руководителя Владимиру Гоге, уроженцу Случчины. Потом Андрея Янчевского назначили директором ООО «Беларускалий-Агро» — управляющей компании холдинга «Беларускалий-Агро».

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Новый молочно-товарный комплекс «Новополесский» расположен в Солигорском районе. Он готов на 98%, но ещё не сдан в эксплуатацию, рассказал Андрей Янчевский.

По его словам, комплекс сдадут в конец августа. Пока что на нём доится 700 коров. Ферма рассчитана на 3120 коров, из которых 2400 — дойное стадо.

«Здесь установлено доильное оборудование типа «Карусель» на 70 мест. Это позволяет доить такое большое количество животных в малые сроки. Все затраты оптимизированы, всё сконцентрировано в одном месте. Здесь должна быть хорошая экономика, — сказал Андрей Янчевский. — Молоко мы реализуем на Слуцкий завод и Туровский молочный завод».

Он добавил, что эта ферма будет одна из самых больших в Минской области.