Слуцкий райисполком проводит общественное обсуждение по экологическому докладу «Схема озелененных территорий общего пользования г. Слуцка». Предложения и замечания от жителей принимаются по 3 сентября.

По экологическому докладу УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», сейчас на одного жителя Слуцка приходится 4,01 м2 озеленённой территории города. Это ниже нормы. Этот показатель должен быть не менее 9 м2.

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Проектировщики предлагают три варианта озеленения. Последний — самый масштабный. По нему прописано создание природных парков на незастроенных пойменных территориях рек Случь и Бычок. Он и выбран самым подходящим, потому что тогда на одного жителя Слуцка придётся 13,74 м2 озеленённой территории. Это в 3,4 больше, чем сейчас.

Список проектируемых озеленённых территорий общего пользования города Слуцка

Если необходимо провести собрание по градостроительному проекту, то заявки на него принимаются по 17 августа.

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