Нехватка кадров в Германии: какие профессии здесь на вес золота

Германия переживает один из самых глубоких кадровых кризисов за последние годы. Найти квалифицированного строителя, отделочника, плотника — практически невыполнимая задача: заказы у них расписаны на годы вперед, а клиенты ждут своей очереди месяцами.

Особенно сильно нехватка кадров в Германии ощущается в строительной отрасли. Например, новых маляров немецкие мастера сейчас почти не выпускают — потому что никто не хочет идти в эту профессию.

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Нехватка кадров в Германии: в чём причина

Дело в том, что молодые немцы не хотят напрягаться. «Работать по восемь часов в день уже проблема для многих», — говорит профессиональный маляр Томас Тюммель из Бранденбурга. Обычно он каждый год набирал себе учеников, чтобы затем выпустить настоящих специалистов. Однако теперь он просто не может найти желающих получить эту профессию.

Максимум, на что хватает стажёров (нем. Azubi, от Auszubildende — «обучающийся») — это получить диплом подмастерья. Но это невыгодно для самого мастера, ведь он хочет обучать сотрудников для своей компании. «Мы — последнее поколение, еще работающее на стройке», — продолжает мужчина. По словам Тюммеля, он мог бы нанять трех-четырех сотрудников, но желающих просто нет.

33-летний мастер утверждает, что его ситуация не единична: списки заказов у маляров Германии, но из-за нехватки кадров клиентам приходится ждать месяцами. Эта ситуация становится все более опасной для экономики Германии.

Строить «ветряки» скоро будет некому

Серьёзность проблемы признают и чиновники. Так, по словам президента Федерального института профессионального обучения (BIBB) Фридриха Хуберта Эссера, список специалистов, которых не хватает стране, очень велик. Это не только кровельщики и маляры, но даже разработчики программного обеспечения.

Если Германия не сможет остановить спад количества контрактов на обучение, в ближайшем будущем будет просто некому строить ветряные турбины или устанавливать современные системы отопления. А ведь сегодня это особенно важно, учитывая опасность полного отключения Россией поставок газа.

По данным главы Центральной ассоциации немецких ремёсел Ханса Петера Волльзайфера, только в ремёслах не хватает четверти миллиона квалифицированных рабочих. А потому трудно найти специалиста даже для установки теплового насоса.

Контрактов на обучение заключают всё меньше

Президент BIBB Эссер опасается, что ожидаемое восстановление на рынке обучения может не состояться в результате агрессивной войны России. Дело в том, что высокие цены на энергоносители и надвигающийся дефицит газа обременяют компании и увеличивают риск рецессии.

В прошлом году в Германии было заключено всего

473 100 договоров на обучение. В 2000‑х годах средний показатель составлял около 585 000 контрактов в год. А в 2021 году вакантными оставались 63 200 учебных мест, однако при этом 24 600 претендентов остались без места. Как так получается?

Оказывается, есть отрасли, в которые молодые люди идут крайне неохотно. Это торговля продуктами питания, гастрономия, мясные лавки, сантехники, курьерские услуги или возведение бетонных и стальных конструкций. Зато в других сферах претендентов иногда больше, чем мест, например, в медиа-дизайне, уходе за животными или фитнес-индустрии. Имеются также региональные различия.

Сделать профессиональное обучение более привлекательным

Федеральное министерство образования называет профессиональное обучение «фактором успеха Германии как места для ведения бизнеса». Однако, по словам Волльзайфера, необходимо сделать профессиональное обучение более привлекательным. И для этого нужно как минимум адекватное финансирование.

«Наши образова­тельные учреждения и профессионально-технические училища больше не должны рассматриваться как пасынки с точки зрения образовательной политики», — заявил он в беседе с RBB24. В образовательной политике больше не должно быть «двухклассового общества», уверен предприниматель. Он призвал перестать продвигать идею, что только диплом о высшем образовании может принести человеку профессиональный и личный успех.

По данным BIBB, в новом учебном году обучающиеся в Германии могут выбирать из 327 признанных профессий. В прошлом году наиболее популярной специальностью среди женщин была профессия фельдшера. А мужчины чаще всего шли учиться на автомеханика.