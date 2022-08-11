Червяк в стакане. Что нужно знать о происшествии в одном из самых приличных кафе в Слуцке

Чуть ли не каждую неделю можно увидеть, как жители Слуцка вкладывают в соцсетях фотографии очередного таракана, ползающего по магазинным булкам, хлебу и прочей еде. Их находили и раньше. Просто раньше не было смартфонов у каждого в кармане и соцсетей.

Раньше вообще как было: когда соцсети только появлялись и люди выкладывали фото тараканов, для аудитории это был ужас, шок, миллиард токсичных комментариев. Потом тараканов в соцсетях становилась всё больше и больше. Но ужас зрителей всё меньше. Люди, читающие такие посты, устали удивляться. Таракан и таракан. Бывает.

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И тут в одном из самых – скажем прямо и честно – лучших кафе Слуцка девушка заказала кофе. К кофе обычно подаётся стакан воды. А вот червяк к воде не подаётся. Но червяк там был. Откуда?! Как?! Загадка до сих пор.

Понятное дело: у клиента шок, ужас, трепет. Червяк!… в воде!.. Это не надоевшие тараканы в котлетах из кулинарного отдела супермаркета, на которых наша психика уже не реагирует так остро. И даже не червяки в курице из этого же отдела.

К червякам в стакане мы не привыкли (надеюсь, и не будет поводов привыкать).

Такое происшествие – кошмар для любого заведения, тем более, когда официантка, возможно, не очень оценила степень серьёзности произошедшего.

Казалось бы, таких локальных историй много. Даже если у кого-то в инсте много подписчиков и от них есть какой-то резонанс (в масштабах Слуцка, конечно). Ведь клиентка работает в сфере бытовых услуг. А точнее, в сфере красоты. Мастер с большим кругом общения в реале, плюс инстаграм.

Но…

Любая еженедельная драка возле кафе и ресторана по своему ущербу для здоровья и нервов обставляет любого червяка. Да что драка. Вон, позавчера в Слуцке ребёнок нашёл СТЕКЛО в котлете из магазина (у меня фото есть). СТЕКЛО в еде, которое он чуть не проглотил! Вот где жесть. Ни один таракан, мышиный хвост или болтик по опасности рядом не стоит со стеклом в котлете!

Потому с точки зрения общегородского общественного интереса зачем вообще писать о червяке и разводить бурю в стакане?

Но…

Суть в том, что было дальше. А дальше кафе повело себя достойно. И очень грамотно с точки зрения публичных отношений (он же Public Relations, они же «связи с общественностью», он же — пиар).

Кроме естественных извинений перед клиенткой руководство заведения в своём инстаграме публично и честно рассказало о произошедшем. И сообщили, что именно сделали после происшествия:

по своей инициативе чуть ли не на неделю закрыли кафе;

сами вызвали санстанцию, чтобы та проверила их заведение;

несмотря на то, что фильтрам на воду было всего две недели, они всё равно их поменяли полностью;

со всеми сотрудниками провели беседу и применили другие меры.

И вот самое интересное.

Хорошо, когда, во-первых, кафе приличное. Потому что у приличных кафе лояльная аудитория. Она, рассказывая о своих визитах в заведение, и формирует мнение о нём даже у тех, кто там никогда не был. А это репутация.

А, во-вторых, судя по реакции подписчиков, больше всего аудитория оценила честность заведения, его рассказ о произошедшем.

Выводов делать не буду. Историю вы узнали, есть над чем поразмышлять.