Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур’ер» от 11 августа. Обзор

Рассказываем, что интересного и важного можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 11 августа.
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Услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов
В список наших дополнительных услуг входит ксерокопия расписания на белой офисной бумаге. Стоимость услуги — 2 рубля. Подписчикам на газету «Кур’ер» скидка — 10%.
Как проект «Кур’ера» помог преобразить женщину из деревни
Два месяца назад мы начали поиски героини для проекта «Преображение». Всего нам прислали девять заявок. Каждая история была трогательна и интересна по-своему, но наш выбор остановился на Наталье Варейко из Новых Рачковичей.
Что происходит с молочкой. Три версии
Слуцкие покупатели отмечают проблемы с молочкой в магазинах. Есть перебои и в других городах, и даже в столице. В этой публикации «Кур’ер» собрал всю известную на данный момент информацию о возможных причинах создавшейся ситуации и о том, что будет дальше.
Случчанка рассказала, как борется с раком
У случчанки Натальи Микулич рак, первичная B-крупноклеточная лимфома. И это не первый рак в жизни девушки. Наталья рассказала женскому проекту «Кур’ера» Lampa о том, как борется с болезнью, как изменилась её жизнь и чем, случчане могут помочь ей.
Об адекватных и не очень ценах на дома и квартиры в регионе
Ирина Донцова, директор агентства «Партнёр для всех», рассказала порталу «ПРО Недвижимость» о ситуации на рынке вторичного жилья в регионах. Она отметила, что цены на жильё падают, а предложение растёт, но есть объекты, которые до сих пор пользуются популярностью.
Что испортило семье случчан отдых в Грузии
Случчанин Владимир Киселёв купил автобусный тур в Грузию на трёх человек через туристическую фирму в Минске. К самому отдыху у семьи претензий нет, а вот к оплате путёвки и организации поездки есть вопросы.
Тяжёлый труд, но хорошая зарплата. Каково быть каменщиком
Случчанин Сергей Куров не потомственный строитель. Никто из его семьи не работает в этой сфере, да и он не думал, что будет каменщиком. Но вот уже 22 года работает в СУ-55. А в этом году награждён Почётной грамотой Министерства архитектуры и строительства.