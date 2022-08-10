В Слуцке возле поликлиники заработал обновлённый фонтан. Фотофакт

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В Слуцке на площадке перед взрослой поликлиникой уже работает фонтан. Напомним, что его ремонт начался в июне. Кроме того, что фонтан обновили, возле него установили беседки и клумбы и проложили дорожки.

В Слуцке возле поликлиники заработал фонтан. Фотофакт
Фото: Ольга Паздерина