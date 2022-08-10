В Слуцке в микрорайоне «Новодворцы» торжественно открыли спортивную площадку (фото, видео)

В Слуцке 9 августа торжественно открыли многофункциональную спортивную площадку в микрорайоне «Новодворцы». Как пишет «Слуцкі край», представитель подрядчика ООО «Дорстройсервис», построивший площадку, торжественно передал ключи от неё Слуцкому ЖКХ.

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«Но есть нюансы, — пишет наш читатель, который побывал на новой площадке. — Баскетбольное кольцо уже поломано. Оно сделано из тонкого металла, и рёбра жесткости сломались от мяча. Ещё заметил отломанную сетку ограждения».

Также в этот день торжественно открыли площадку на пляже в 11-м городке, которую построили ещё в конце июля.