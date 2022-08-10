Office Life рассказал о том, как 9 августа на большом совещании по экономике Александр Лукашенко в разговоре с чиновниками затронул тему перебоев с молоком и молочной продукцией на внутреннем рынке Беларуси.

Контекст. Читатели «Кур’ера» в последнее время сообщали, что купили в Слуцких магазинах кислое молоко либо не нашли нужного молока вовсе. Ещё говорили, что нет сливок. Onliner сообщал, что проблемы с молочкой и в Минске и анализировал ситуацию.

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Про тетрапак

«У нас проблема с тетрапаком. Она есть. Это надо признать. Надо, наверное, людей приучать и в пакетах молоко, и в бутылках (покупать — Office Life), — сказал глава Минсельхозпрода Игорь Брыло. — Пока не удается в полном объеме привезти и заменить тот тетрапак, который был».

«Так они же не едят тетрапак. Люди едят то, что в тетрапаке. Выйдите и скажите: «Люди добрые, пока у нас есть проблема с этим тетрапаком, покупайте, пожалуйста, тот же продукт, только вот в пакетах он будет»», — сказал Александр Лукашенко.

Игорь Брыло обратил внимание, что на ряде предприятий производственные линии были настроены на тетрапак и нужно время, чтобы перестроить работу.

«Так война идет! Перестройте за сутки, за ночь», — поставил задачу Лукашенко.

Про главную причину

Вскоре к обсуждению вопроса подключился премьер-министр Роман Головченко. По его словам, сложности с тетрапаком не единственная проблема молочного рынка на данный момент. На внутренний рынок, по его словам, больше влияет диспаритет цен с Россией.

«Главная причина частичного сокращения ассортимента — то, что мы держим административно цены внутри страны. Естественно, всем предприятиям выгодно сюда минимизировать поставки, на Россию — нарастить», — объяснил Головченко.

Сейчас, добавил премьер-министр, контролируется ситуация по «силовой поставке полного ассортимента этой молочной продукции». По его словам, эта проблема в первую очередь касается Минска, который имеет наибольшее количество потребителей, но не имеет сырьевых зон.

Проблему с тетрапаком Головченко назвал в данном случае вторичной: «Эту технологию никто не смог в мире повторить, хотя, кажется, очень просто. Но работа по диверсификации тары идет — это и полиэтилен, и пластик, и просто картон».